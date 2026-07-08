बारुईपुर एनकाउंटर : मारे गए आरोपी की मां ने कहा-बेटे को 'सही सजा' मिली

कोलकाता, 8 जुलाई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के बारुईपुर में 12 साल की लड़की के कथित रेप और मर्डर के मामले में गिरफ्तार आरोपी प्रवास मंडल के एनकाउंटर पर उसकी मां ने बुधवार को कहा कि उसके बेटे को उसके कामों के लिए वही सजा मिली, जिसका वह हकदार था।

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मीडिया से बात करते हुए संध्या मंडल ने कहा कि वह न तो अपने बेटे की लाश पर अपना दावा करेंगी और न ही उसे देखेंगी। उन्होंने कहा, "मैं अपने बेटे की लाश देखने नहीं जाऊंगी और न ही उसकी लाश लेने जाऊंगी।"

उनके अनुसार, बुधवार सुबह पुलिसकर्मी उनके घर आए और उन्हें उनके बेटे की मौत की खबर दी। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह लाश देखना चाहती हैं, तो उन्होंने मना कर दिया।

हालांकि उन्होंने माना कि एक मां का दिल दुखी होता ही है लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें इस नतीजे से कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने कहा, "एक मां के तौर पर मुझे उसकी मौत का दुख है लेकिन उसने जो किया, उसके लिए उसे सही सजा मिली।"

पुलिस के अनुसार, नाबालिग लड़की के साथ रेप और हत्या के मामले की घटना को फिर से समझने के लिए मंगलवार रात प्रवास मंडल को क्राइम सीन पर ले जाया गया था। इस दौरान, उसने कथित तौर पर साथ चल रहे पुलिस अधिकारी से सर्विस राइफल छीन ली और भागने की कोशिश की। पुलिस ने बताया कि भागने की कोशिश करते हुए मंडल ने गोली चलाई, जिसके जवाब में सुरक्षाकर्मियों ने भी गोली चलाई। उसे गोली लगी और बाद में स्थानीय अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया।

यह मामला 12 साल की लड़की के साथ रेप और हत्या से जुड़ा है, जिसकी लाश रविवार सुबह बारुईपुर के सूर्यपुर इलाके में एक तालाब से मिली थी। इस घटना से बड़े पैमाने पर गुस्सा और विरोध प्रदर्शन हुआ और स्थानीय लोगों ने आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की।

इस मामले की जांच के लिए छह सदस्यों वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) बनाई गई थी।

प्रवास मंडल गिरफ्तार होने वाला पहला आरोपी था। बाद में हुई पूछताछ के आधार पर दो और लोगों दिवाकर सरकार और आनंद सरदार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आनंद सरदार को इस मामले का मुख्य आरोपी बताया है।

बुधवार को पुलिस ने चौथे आरोपी कबीर मोल्ला को गिरफ्तार करने की कार्रवाई की, जो शनिवार शाम को हुई कथित घटना के बाद से ही फरार था।

--आईएएनएस

डीकेएम/पीएम