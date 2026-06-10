'ब्रांड बेंगलुरु नहीं, बल्कि खराब बेंगलुरु': भाजपा ने कर्नाटक सरकार पर हमला बोला

बेंगलुरु, 10 जून (आईएएनएस)। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और कर्नाटक प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने बुधवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के शासन में कर्नाटक में आर्थिक शोषण हो रहा है और दावा किया कि बेंगलुरु भ्रष्टाचार का केंद्र बनकर उभरा है।

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बेंगलुरु के जक्कूर हवाई अड्डे के पास ब्यातरायनपुरा विधानसभा क्षेत्र के शक्ति केंद्र नेताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए अग्रवाल ने वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं, मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी और बेंगलुरु विकास मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा पर आर्थिक शोषण और कुशासन का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में न तो कोई विकास हो रहा है और न ही बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने की कोई योजना है। यह ब्रांड बेंगलुरु नहीं, बल्कि खराब बेंगलुरु है।

अग्रवाल ने भाजपा कार्यकर्ताओं से 2028 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों में ब्यातरायनपुरा विधानसभा क्षेत्र जीतने के लिए संगठनात्मक प्रयासों को तेज करने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि हमारे सभी शक्ति केंद्र नेताओं को संगठन को मजबूत करने और 2028 में ब्याटरायनपुरा में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए और अधिक मेहनत करनी चाहिए।

इस कार्यक्रम में बोलते हुए भाजपा कर्नाटक के सह-प्रभारी सुधाकर रेड्डी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और कहा कि जनता आने वाले दिनों में उसे सबक सिखाएगी।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। भाजपा 2028 में कर्नाटक में सत्ता में वापस आएगी।

भाजपा के प्रदेश सचिव एचसी तमेश गौड़ा ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता संगठन को मजबूत करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र में घर-घर जाकर जनसंपर्क कार्यक्रम चला रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भाजपा आगामी ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण (जीबीए) चुनावों और भविष्य में होने वाले किसी भी विधानसभा चुनाव सहित सभी चुनावों का सामना करने और जीतने के लिए तैयार है।

उन्होंने यह भी घोषणा की कि पार्टी विकास कार्यों में विफल रहे विधायकों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू करेगी और निर्वाचन क्षेत्र में 'ब्यातरयानपुरा जनजागृति अभियान' (जन जागरूकता अभियान) की शुरुआत करेगी।

बैठक में बेंगलुरु उत्तर जिला भाजपा अध्यक्ष एस. हरीश, मंडल अध्यक्ष कृष्णमूर्ति, बीएलए-1 मधुसूदन, और भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश सचिव दीपक कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे।

--आईएएनएस

एमएस/