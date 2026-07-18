बीपीएससी ने 72वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा स्थगित की, बाद में नई तारीख होगी घोषित

पटना, 18 जुलाई (आईएएनएस)। बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने 72वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा को स्थगित कर दिया है। यह परीक्षा 26 जुलाई को आयोजित होनी थी, लेकिन आयोग ने अपरिहार्य कारणों का हवाला देते हुए इसे फिलहाल टाल दिया है।

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आयोग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा के आयोजन की नई तिथि की घोषणा बाद में अलग से की जाएगी। बीपीएससी की ओर से शनिवार को जारी आवश्यक सूचना में कहा गया कि 26 जुलाई (रविवार) को प्रस्तावित एकीकृत 72वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा अब निर्धारित तिथि पर आयोजित नहीं होगी। परीक्षा नियंत्रक द्वारा जारी अधिसूचना में परीक्षा स्थगित किए जाने के पीछे 'अपरिहार्य कारण' का उल्लेख किया गया है।

हालांकि, आयोग ने इन कारणों का विस्तृत विवरण सार्वजनिक नहीं किया है। आयोग की इस घोषणा के बाद लाखों अभ्यर्थियों को नई परीक्षा तिथि का इंतजार करना होगा। बीपीएससी की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा राज्य की सबसे महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाओं में गिनी जाती है और हर वर्ष बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इसमें शामिल होते हैं। इस भर्ती अभियान के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 1186 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं।

परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है और अभ्यर्थी लंबे समय से प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में जुटे थे। ऐसे में परीक्षा स्थगित होने से अभ्यर्थियों की तैयारियों की समय-सीमा भी बढ़ गई है। आयोग ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे परीक्षा से संबंधित सभी आधिकारिक सूचनाओं के लिए बीपीएससी की वेबसाइट और आयोग की ओर से जारी अधिसूचनाओं पर नजर बनाए रखें। नई परीक्षा तिथि और अन्य आवश्यक निर्देश आयोग द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे।

बीपीएससी की ओर से जारी सूचना में यह नहीं बताया गया है कि परीक्षा क्यों स्थगित किया गया है। हालांकि, आयोग ने यह भरोसा दिलाया है कि नई तिथि की घोषणा समय रहते कर दी जाएगी, ताकि अभ्यर्थियों को पर्याप्त तैयारी का अवसर मिल सके।

--आईएएनएस

एमएनपी/डीकेपी