बॉम्बे हाई कोर्ट ने नीट स्कोर को चुनौती देने वाले 4 छात्रों पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया

छत्रपति संभाजीनगर, 30 जुलाई (आईएएनएस)। बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को चार नीट उम्मीदवारों पर 5,000 रुपए प्रति छात्र का जुर्माना लगाया। इन उम्मीदवारों ने गलत जानकारी के आधार पर याचिकाएं दायर की थीं और इस महीने की शुरुआत में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा घोषित नतीजों को चुनौती दी थी।

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याचिकाकर्ताओं (ऋचा, सोहम, अथर्व और राहुल) को हाई कोर्ट की छत्रपति संभाजीनगर बेंच में सुनवाई के दौरान जस्टिस एनबी सूर्यवंशी और जस्टिस एडी शिंदे की डिवीजन बेंच ने मुकदमे के खर्च के तौर पर 5,000 रुपए प्रति छात्र जमा करने का आदेश दिया।

हाई कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया और कहा कि याचिकाकर्ताओं ने गलत और बिना किसी ठोस आधार वाली जानकारी के साथ कोर्ट का रुख किया था।

याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि 21 जून को दोबारा हुई नीट परीक्षा के बाद एनटीए द्वारा घोषित नतीजे गलत थे और याचिकाकर्ताओं की आंसर शीट के मूल्यांकन में गड़बड़ी थी।

भारत सरकार के सीनियर पैनल वकील रोहित सर्वज्ञ ने कोर्ट को बताया कि एनटीए के नतीजों में कोई कमी नहीं थी। ओरिजिनल आंसर शीट की सीधी जांच के बाद कोर्ट ने उनकी बात को सही माना।

उन्होंने मीडिया को बताया कि गलत मूल्यांकन और नतीजों की घोषणा से जुड़े आरोपों को देखते हुए हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि संबंधित छात्रों की ओरिजिनल आंसर शीट दिल्ली से सीलबंद पैकेट में मंगाई जाएं।

सर्वज्ञ ने कहा कि असली आंसर शीट हाई कोर्ट के सामने पेश की गईं और बेंच ने उनकी जांच की। छात्रों, उनके माता-पिता और उनके वकीलों को भी असली आंसर शीट देखने का मौका दिया गया।

उन्होंने आगे कहा कि असली रिकॉर्ड की जांच के बाद यह साफ हो गया कि एनटीए की ओर से घोषित मार्क्स और नतीजे असली आंसर शीट में दर्ज जवाबों के मुताबिक थे और एजेंसी की ओर से घोषित नतीजों में कोई गलती या गड़बड़ी नहीं थी।

सर्वज्ञ ने बताया कि असली आंसर शीट की जांच के बाद मिली जानकारी के आधार पर हाई कोर्ट ने चारों याचिकाएं खारिज कर दीं।

हाई कोर्ट ने गलत और बिना सबूत वाली जानकारी के आधार पर कोर्ट आने के लिए हर याचिकाकर्ता पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया।

इन मामलों में दिए गए आदेश इस बात की अहमियत को फिर से साबित करते हैं कि किसी परीक्षा अथॉरिटी की ओर से घोषित नतीजों की सही होने के बारे में आरोप लगाने से पहले असली परीक्षा रिकॉर्ड की जांच कर लेनी चाहिए।

--आईएएनएस

एमएस/