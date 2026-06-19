बालवाटिका में खेल-खेल में सीखने को नई मजबूती, योगी सरकार पहुंचा रही संपूर्ण शैक्षणिक सामग्री

लखनऊ, 19 जून (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार बुनियादी शिक्षा की मजबूत नींव तैयार करने के लिए बालवाटिका व्यवस्था को लगातार सशक्त बना रही है। आधारभूत संरचना के विकास और ईसीसीई शिक्षकों की तैनाती के बाद अब सरकार का फोकस प्रत्येक बालवाटिका तक गुणवत्तापूर्ण और बाल-अनुकूल शैक्षणिक सामग्री पहुंचाने पर है।

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इसी क्रम में प्रदेश की बाल वाटिकाओं के लिए एजुकेटर गाइड, बाल वर्कबुक, बिग बुक्स तथा समग्र प्रगति कार्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि बच्चों की सीखने की यात्रा खेल, गतिविधियों और आनंददायी अनुभवों के माध्यम से प्रारंभ हो सके।

योगी सरकार का मानना है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा केवल औपचारिक पढ़ाई की शुरुआत नहीं, बल्कि बच्चों को विद्यालयी जीवन के लिए तैयार करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसी सोच के अनुरूप बाल वाटिका में ऐसी शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जो बच्चों को कहानियों, चित्रों, संवाद, रंगों, गतिविधियों और रचनात्मक अभिव्यक्ति से जोड़ती है। सरकार का उद्देश्य बच्चों पर शैक्षणिक दबाव बढ़ाना नहीं, बल्कि सीखने को स्वाभाविक, रोचक और अनुभव आधारित बनाना है।

योगी सरकार द्वारा बालवाटिकाओं के लिए एक समग्र शैक्षणिक पैकेज उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें बालवाटिका एजुकेटर गाइड, बच्चों की वर्कबुक, बिग बुक्स, और समग्र प्रगति कार्ड शामिल हैं। यह सामग्री शिक्षकों को गतिविधि-आधारित शिक्षण में सहायता प्रदान करेगी, वहीं बच्चों को भाषा, संज्ञानात्मक विकास, और सामाजिक सहभागिता से जुड़ी गतिविधियों के माध्यम से सीखने का अवसर देगी। सामग्री की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्यूआर कोड-आधारित ट्रैकिंग और ‘किताब वितरण ऐप’ का उपयोग किया जा रहा है, जिससे जिला, ब्लॉक, और बालवाटिका स्तर तक निगरानी संभव हो सकेगी।

बालवाटिका की शैक्षणिक सामग्री को एनसीईआरटी के मानकों तथा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ-एफएस) और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की अवधारणा के अनुरूप विकसित किया गया है। सामग्री तैयार करते समय बच्चों की आयु, उपयोगिता, भाषा, चित्रांकन, फॉन्ट आकार और गतिविधियों की प्रकृति का विशेष ध्यान रखा गया है। इसका उद्देश्य बच्चों को विकासानुकूल, खेल आधारित और गतिविधि समृद्ध अधिगम वातावरण उपलब्ध कराना है। नई शिक्षा नीति का मूल लक्ष्य बच्चों के सर्वांगीण विकास और विद्यालय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का निर्माण करना है, जिसे यह सामग्री व्यावहारिक रूप से मजबूत करती है।

बालवाटिका की यह शैक्षणिक सामग्री बच्चों के समग्र विकास को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इसके माध्यम से शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिक-भावनात्मक विकास तथा रचनात्मक एवं सौंदर्यबोध संबंधी विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा। चित्रों, गतिविधियों, कहानी-कथन, रंग भरने, मिलान करने, संवाद और रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से बच्चों की जिज्ञासा, कल्पनाशीलता और सीखने की क्षमता को विकसित किया जाएगा।

योगी सरकार की बालवाटिका पहल इस सोच को साकार करती है कि गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा केवल भवन, फर्नीचर या मानव संसाधन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके लिए एक समग्र शैक्षणिक पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षित ईसीसीई शिक्षकों, बाल-अनुकूल अधिगम सामग्री, तकनीक आधारित निगरानी और गतिविधि आधारित शिक्षण के माध्यम से सरकार बच्चों के लिए विद्यालय का पहला अनुभव आनंददायी, समावेशी और अर्थपूर्ण बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। यह पहल न केवल स्कूल रेडीनेस को मजबूत करेगी, बल्कि निपुण भारत मिशन, आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान और बुनियादी शिक्षा सुधारों को भी मजबूत आधार प्रदान करेगी।

--आईएएनएस

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