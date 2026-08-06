बुलंदशहर में मुकेश हत्याकांड के दो शूटर पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, दोनों के पैर में लगी गोली

बुलंदशहर, 6 अगस्त (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में चर्चित मुकेश हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना चोला पुलिस और स्वाट देहात टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मुकेश हत्याकांड के दो मुख्य शूटर कपिल और मनीष को गागरोल रोड पर हुई पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया।

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मुठभेड़ के दौरान दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें घायल अवस्था में गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है।

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से एक पिस्टल, एक तमंचा, दस कारतूस बरामद किए गए हैं। पूछताछ में दोनों से हत्याकांड से जुड़े कई अहम बिंदुओं पर जानकारी जुटाई जा रही है।

जानकारी के मुताबिक, मुकेश की हत्या जमीन के विवाद को लेकर की गई थी। आरोप है कि कपिल और मनीष ने अपने साथियों के साथ मिलकर मुकेश पर तीन गोलियां चलाई थीं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना के बाद से दोनों आरोपी फरार चल रहे थे और पुलिस लगातार उनकी तलाश में जुटी थी।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मनीष थाना चोला का हिस्ट्रीशीटर है और उसके खिलाफ हत्या, मारपीट, आर्म्स एक्ट सहित सात आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वहीं कपिल के खिलाफ भी छह मुकदमे दर्ज बताए गए हैं। दोनों लंबे समय से पुलिस की निगरानी में थे और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही थी।

इस हत्याकांड में पुलिस इससे पहले दो अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर चुकी है। अब मुख्य शूटरों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस का दावा है कि मामले की साजिश और घटना में शामिल अन्य लोगों की भूमिका का भी जल्द खुलासा किया जाएगा।

पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है और मामले में साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस का मानना है कि इस गिरफ्तारी से मुकेश हत्याकांड की जांच को निर्णायक दिशा मिलेगी और पूरे मामले का जल्द खुलासा किया जा सकेगा।

--आईएएनएस

एसएके/पीएम