बालाकोट सेक्टर में एलओसी पार कर घुसा पीओके का नागरिक, सुरक्षा एजेंसियां कर रहीं पूछताछ

मेंढर (पुंछ), 28 जून (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। बालाकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके का एक 31 वर्षीय नागरिक पकड़ा गया। सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं और उसके घुसपैठ के मकसद की जांच कर रही हैं।

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आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, रईस खान नामक इस व्यक्ति की पहचान पीओके के हवेली जिले की टेट्रिनोट तहसील के तारोती गांव के रहने वाले मोहम्मद याकूब खान के बेटे के रूप में हुई है। वह एलओसी पार करके भारतीय क्षेत्र में घुसा था, जिसे सुरक्षा बलों ने तुरंत पकड़ लिया।

सुरक्षा एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि क्या वह अकेला था या उसके साथ कोई और भी था। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि उसने घुसपैठ के लिए कौन सा रास्ता इस्तेमाल किया और क्या उसका कोई विशेष मकसद था। पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सूत्रों ने बताया कि इस महीने पुंछ जिले में यह तीसरा मामला है, जिसमें पीओके से किसी व्यक्ति को एलओसी पार करते हुए पकड़ा गया है। इससे पहले दो अन्य पाकिस्तानी नागरिकों को अलग-अलग घटनाओं में गिरफ्तार किया गया था। उन दोनों मामलों की जांच भी जारी है।

इस घटना के बाद सुरक्षा बलों ने बालाकोट सेक्टर में निगरानी और सतर्कता बढ़ा दी है। एलओसी पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, ताकि भविष्य में ऐसी कोई भी घुसपैठ को रोका जा सके। क्षेत्र में अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है और गश्त बढ़ाई गई है।

पुंछ जिला एलओसी से सटा होने के कारण संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। यहां समय-समय पर घुसपैठ की घटनाएं सामने आती रहती हैं। सुरक्षा बल लगातार सतर्क रहते हैं।

स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां मिलकर इस मामले की गहन जांच कर रही हैं। यदि रईस खान के इरादे संदिग्ध पाए गए तो उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी