बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने 13 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकालने का किया ऐलान, लोगों से ट्रैक्टर के साथ शामिल होने की अपील

मुजफ्फरनगर, 12 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने 13 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकालने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यात्रा की शुरुआत पहले ही हो चुकी है और यह 21 अगस्त तक चलने वाली है।

किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 13 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकल रही है। ये यात्रा 9 अगस्त को ही शुरू हो गई थी, इसका नाम अगस्त क्रांति यात्रा रखा गया है। हर जिले में अलग-अलग तारिख को यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में तिरंगा झंडा होगा और संगठन का झंडा रखा जाएगा।

आईएएनएस से बातचीत के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि अपनी तहसील, ब्लॉक, कसबे, गांव आपसी सहमति से यात्रा निकाल सकते हैं और फिर एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा जाएगा। हम मुजफ्फरनगर में रहेंगे और अन्य लोग अपने-अपने क्षेत्रों में रहेंगे।

उन्होंने यात्रा निकालने वालों से अपील की है कि सभी शांति से लाइन में यात्रा निकालेंगे। जो बच्चे ट्रैक्टर लेकर यात्रा में आएंगे, वे अपने खेत में भी ट्रेक्टर चलाएंगे और जो बच्चा अपने खेत में ट्रैक्टर चलाएगा, वह अपनी जमीन नहीं बेचेगा। उसका जमीन से जुड़ाव रहेगा।

राकेश टिकैत ने कहा कि अपने ट्रैक्टर को साफ-सुथरा रखें। खेती के औजारों को भी ठीक रखें। इस यात्रा का मकसद यही है कि लोग अपनी ट्रैक्टर, अपने औजार, खेती से जुड़े सामान को साफ-सुथरा रखें। दिल्ली में शहीद, क्रांतिवीर लोगों की याद में इस यात्रा को निकाला जा रहा है।

राकेश टिकैत ने यात्रा के दौरान ट्रैक्टर लेकर शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस दौरान सभी लोग अपने-अपने जिले में प्रशासन को ज्ञापन सौपें और एमएसपी, कर्जा माफी आदि चीजों की मांग करें। उन्होंने कहा कि फसल बीमा का ऑफिस किसी ने देखा है? कहीं ऑफिस दिखाई दे तो बताओ। उनका यहां ऑफिस ही नहीं है, ऑफिस मुंबई में है। वे सिर्फ बैंक के जरिए पैसा लेते हैं, लेकिन पैसा देते नहीं हैं।

--आईएएनएस

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