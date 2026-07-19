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बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव: मंत्री अशोक चौधरी का दावा-हम बहुत बड़े अंतर से जीतेंगे

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 19, 2026, 09:41 AM
बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव: मंत्री अशोक चौधरी का दावा-हम बहुत बड़े अंतर से जीतेंगे

पटना, 19 जुलाई (आईएएनएस)। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भरोसा जताया है कि भाजपा उम्मीदवार भारी मतों से चुनाव जीतेंगे।

पटना में आईएएनएस से बातचीत में अशोक चौधरी ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने वर्षों तक इस क्षेत्र के लोगों की सेवा की है। इसलिए जनता ने मन बना लिया है कि एनडीए के उम्मीदवार को जीत का आशीर्वाद देकर विधानसभा पहुंचाया जाए।

अशोक चौधरी ने कहा, “असल में कोई मुकाबला नहीं है। मैदान में करीब 10-12 उम्मीदवार हैं लेकिन उनमें से ज्यादातर यूट्यूबर और सोशल मीडिया लीडर हैं। वे सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं पर इससे कुछ नहीं होने वाला। हम बहुत बड़े अंतर से जीतेंगे।”

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों में पार्टी कार्यकर्ता को टिकट देकर मजबूत लोकतांत्रिक उदाहरण पेश किया है। नितिन नवीन ने भी यही उदाहरण दिया है। इसीलिए, जो भी उम्मीदवार बांकीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, वे अपनी जमानत बचा लें, काफी होगा।

विक्रम-1 सैटेलाइट के सफल लॉन्च पर अशोक चौधरी ने इसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा, “हमारे वैज्ञानिकों ने दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। मुझे विश्वास है कि पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मा को शांति मिली होगी, क्योंकि उन्होंने इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम किया था।

टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए हेलीकॉप्टर टूरिज्म की सराहना करते हुए अशोक चौधरी ने कहा, “यह एक अच्छी पहल है, एक बहुत अच्छी शुरुआत है। अगर आप न्यूयॉर्क, कनाडा या दूसरी जगहों पर जाते हैं, तो नियाग्रा फॉल्स और एफिल टॉवर जैसी जगहें दिखाने के लिए हेलीकॉप्टर टूर उपलब्ध हैं। यह एक अच्छी पहल है। हमारी युवा पीढ़ी, जो हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहती है, अब कम कीमत पर ऐसा कर सकती है। यह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली इस सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है।"

नीट पेपर लीक को लेकर राहुल गांधी के बयान पर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, "क्या राहुल गांधी कभी सोनम वांगचुक से मिलने गए थे? क्या वह एक बार भी उनसे मिलने गए थे? क्या उन्होंने उनके सपोर्ट में एक भी बयान दिया? अगर उनकी तबीयत बिगड़ती है और उनकी हालत बिगड़ती है, तो कौन जिम्मेदार होगा? तब भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहराया जाता। वह लद्दाख के एक सम्मानित व्यक्ति हैं, और यह पक्का करने के लिए कि उनकी तबीयत खराब न हो, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर जदयू नेता संजय सिंह ने कहा कि नीरज सिन्हा जीतेंगे। नितिन नवीन ने पूर्व में यहां अच्छा काम किया है। माहौल बहुत अच्छा है और विपक्षी उम्मीदवारों की जमानत बचने वाली नहीं है।

--आईएएनएस

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