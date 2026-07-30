बांकीपुर उपचुनाव: राजद उम्मीदवार रेखा गुप्ता ने आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया

पटना, 30 जुलाई (आईएएनएस)। गुरुवार को बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग के दौरान राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की उम्मीदवार रेखा गुप्ता ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया कि वे पोलिंग स्टेशनों पर वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश करके आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं।
बूथ नंबर 359, 360 और 361 का निरीक्षण करने के बाद रेखा गुप्ता ने आरोप लगाया कि कुछ भाजपा कार्यकर्ता पार्टी के बैज पहनकर पोलिंग स्टेशनों के अंदर या आसपास मौजूद थे और वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे।
गुप्ता ने आरोप लगाया कि भाजपा ने एक साजिश रची है। सभी पोलिंग एजेंटों को भाजपा के आईडी कार्ड दिए गए हैं। उन्होंने चुनाव अधिकारियों से इस मामले पर ध्यान देने की अपील की।
इस हाई-प्रोफाइल उपचुनाव के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई और राजनीतिक पार्टियों ने अपनी जीत का भरोसा जताया। वोटों की गिनती के बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे।
अपनी जीत का भरोसा जताते हुए रेखा गुप्ता ने दावा किया कि वोटर बदलाव चाहते हैं। उन्होंने कहा कि लोग खुद यह चुनाव लड़ रहे हैं। हमें जनता का पूरा समर्थन और आशीर्वाद हासिल है और इस बार हम जीतेंगे।
गुप्ता ने आगे आरोप लगाया कि सरकार 'जीविका' कार्यक्रम के सदस्यों का इस्तेमाल राजनीतिक मकसद के लिए कर रही है।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने 'जीविका दीदियों' को सिर्फ अपनी ताकत और अधिकार दिखाने के लिए नियुक्त किया है। चाहे कोई जनसभा हो या चुनाव, उनसे कुर्सियां भरवाई जाती हैं।
अपनी प्राथमिकताओं के बारे में बताते हुए राजद उम्मीदवार ने कहा कि अगर वह चुनी जाती हैं, तो उनका मुख्य ध्यान बांकीपुर के विकास पर होगा।
उन्होंने कहा कि हमारी मुख्य चिंता अपने चुनाव क्षेत्र का विकास है। जीतने के बाद, मैं बांकीपुर की तस्वीर बदलने के लिए काम करूंगी।
इससे पहले, जन सुराज पार्टी के नेताओं ने भी भाजपा पर वोटरों को प्रभावित करने के ऐसे ही आरोप लगाए थे। गुरुवार को किदवईपुरी इलाके के एक पोलिंग स्टेशन पर हाथापाई भी हुई थी।
इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक भाजपा ने इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। चुनाव अधिकारी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूरे चुनाव क्षेत्र में मतदान की निगरानी कर रहे हैं।