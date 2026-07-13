बांकीपुर उपचुनाव: प्रशांत किशोर ने नामांकन दाखिल करने से पहले सोनपुर के बाबा हरिहरनाथ मंदिर में की पूजा-अर्चना

सोनपुर, 13 जुलाई (आईएएनएस)। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर सोमवार को बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसके पहले सोमवार सुबह उन्होंने सोनपुर के प्रसिद्ध बाबा हरिहरनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की।

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प्रशांत किशोर अपनी पत्नी के साथ सुबह मंदिर पहुंचे और दर्शन-पूजन किया। इस दौरान, उनके समर्थक भी उनके साथ थे।

बांकीपुर विधानसभा सीट पर नामांकन से पहले प्रशांत किशोर पदयात्रा भी करेंगे। उनकी यह पदयात्रा स्काउट एवं गाइड मैदान से शुरू होगी। वे कोतवाली थाना, डाकबंगला, एसपी वर्मा रोड, जेपी गोलबंदर, गांधी मैदान थाना और कारगिल चौक से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे।

बांकीपुर में प्रशांत किशोर का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा से है। राजद ने यहां से रेखा गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है।

वहीं, भाजपा के नए प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा भी सोमवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। भाजपा पहले इस उप चुनाव के लिए अभिषेक कुमार को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन बाद में उन्होंने पारिवारिक कारणों से चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर दी। इसके बाद नीरज सिन्हा को मौका मिला है।

बांकीपुर से टिकट मिलने के बाद नीरज कुमार सिन्हा ने लगातार बिहार के दिग्गज नेताओं से मुलाकात की है। वे रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले। इससे पहले, शनिवार को नीरज ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बाद में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की।

नितिन नवीन के बांकीपुर विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद यह उपचुनाव हो रहा है। भाजपा अध्यक्ष ने राज्यसभा सदस्य के रूप में चुने जाने के बाद विधायक पद छोड़ा था। वे बांकीपुर से लगातार चार बार विधायक रहे हैं।

फिलहाल, 30 जुलाई को बांकीपुर उपचुनाव के लिए मतदान होगा। चुनाव आयोग की घोषणा के अनुसार, बांकीपुर उपचुनाव के लिए नामांकन की आज आखिरी तारीख है। 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी और उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 16 जुलाई है। तीन अगस्त को नतीजे घोषित किए जाएंगे।

--आईएएनएस

डीसीएच/