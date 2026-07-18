बांकीपुर उपचुनाव: एनडीए ने कार्यकर्ता सम्मेलन में दिखाई एकजुटता, जीत का किया दावा

पटना, 18 जुलाई (आईएएनएस)। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में शनिवार को पटना के कदमकुआं स्थित हिंदी साहित्य सम्मेलन भवन में एनडीए प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के समर्थन में संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया।

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सम्मेलन में भाजपा, जद(यू), लोजपा (रामविलास), राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) सहित एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। नेताओं ने एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए उपचुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया।

सम्मेलन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, जद(यू) प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, लोजपा (रामविलास) के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार, और हम के प्रदेश अध्यक्ष डॉ अनिल कुमार, सांसद रविशंकर प्रसाद सहित एनडीए के कई विधायक, जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी मौजूद रहे।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि निष्ठावान कार्यकर्ता ही संगठन की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में कार्यकर्ताओं का जोश, उत्साह और समर्पण इस बात का संकेत है कि बांकीपुर की जनता एक बार फिर एनडीए पर विश्वास जताने जा रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक पहुंचकर प्रत्येक मतदाता से संपर्क करने और एनडीए प्रत्याशी की प्रचंड जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि बांकीपुर हमेशा विकास और सुशासन की राजनीति का समर्थन करता रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार तथा बिहार में वर्तमान में सीएम सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार ने विकास की नई दिशा दी है। उन्होंने विश्वास जताया कि मतदाता विकास और स्थिर नेतृत्व के पक्ष में मतदान करेंगे।

जद(यू) प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि एनडीए की सबसे बड़ी ताकत उसके समर्पित कार्यकर्ता हैं और उनका उत्साह उपचुनाव के परिणाम का संकेत दे रहा है।

वहीं, लोजपा (रामविलास) के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जनता का विश्वास एनडीए पर और मजबूत हुआ है।

राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि एनडीए विकास, सुशासन और जनसेवा के संकल्प का गठबंधन है।

वहीं, हम के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अनिल कुमार ने कार्यकर्ताओं से घर-घर जाकर सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का आह्वान करते हुए कहा कि बांकीपुर उपचुनाव में एनडीए रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करेगा।

--आईएएनएस

एमएनपी/डीकेपी