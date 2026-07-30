बांकीपुर उपचुनाव : भाजपा और जन सुराज कार्यकर्ताओं के बीच झड़प

पटना, 30 जुलाई (आईएएनएस)। पटना जिले में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए गुरुवार को जारी वोटिंग के दौरान किदवईपुरी में पोलिंग बूथ के पास भाजपा और जन सुराज के समर्थकों के बीच झड़प हो गई।

Read More

मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने दखल दिया और स्थिति को काबू में किया। यह झड़प किदवईपुरी में पोलिंग बूथ नंबर 101, 102 और 103 के बाहर हुई।

जन सुराज कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा के पूर्व उम्मीदवार बंटी पोलिंग स्टेशन पर मतदाताओं को डरा-धमकाकर प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे।

भाजपा ने इस आरोप पर सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बूथ पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए तुरंत दखल दिया और दोनों पक्षों के समर्थकों को वहां से हटाया।

हालात सामान्य होने के बाद वोटिंग जारी रही। यह टकराव वोटिंग से ठीक पहले बढ़े राजनीतिक तनाव के बाद हुआ।

बुधवार रात, पटना पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स ने जन सुराज पार्टी के करीब 20 नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया।

पुलिस के अनुसार, हिरासत में लिए गए लोग चुनाव से पहले गड़बड़ी फैलाने और अफवाह उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। इन खास आरोपों के बारे में अभी सार्वजनिक रूप से कोई जानकारी नहीं दी गई है।

हिरासत में लिए जाने के बाद, जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर बुधवार देर रात पार्टी समर्थकों के साथ जक्कनपुर पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया।

मीडिया से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने सरकार पर घबराहट में काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर जन सुराज के किसी कार्यकर्ता ने कोई अपराध किया है, तो पुलिस को मामला दर्ज कर कानून के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को उनके परिवार या साथियों को उनकी लोकेशन बताए बिना हिरासत में लेने पर सवाल उठाए।

उन्होंने दावा किया कि पार्टी के करीब 15 से 16 नेता अभी भी लापता हैं और चेतावनी दी कि अगर पुलिस उनकी हिरासत का कारण नहीं बताती है, तो इस कार्रवाई की वैधता पर सवाल उठ सकते हैं।

जन सुराज के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार सौरभ सिंह और पार्टी की महिला विंग की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पुलिस की कार्रवाई को एकतरफा बताया और आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के सदस्यों को चुन-चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। पार्टी ने यह भी दावा किया कि पुलिस और एसटीएफ की टीमें पटना के अलग-अलग इलाकों में लगातार छापेमारी कर रही थीं।

ये आरोप जन सुराज ने लगाए हैं और पुलिस ने हर खास दावे पर सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस बीच, कड़ी सुरक्षा के बीच बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी रही।

वहीं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोशल मीडिया के जरिए वोटरों से बड़ी संख्या में हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि बांकीपुर, मंजलपुर और दतिया के भविष्य के लिए हर वोट अहम है। उन्होंने भरोसा जताया कि वोटर एक बार फिर विकास, सुशासन और जनसेवा के भाजपा के एजेंडे का समर्थन करेंगे।

--आईएएनएस

वीकेयू/एएस