बांकीपुर उपचुनाव: भाजपा ने झोंकी ताकत, प्रत्याशी नीरज सिन्हा बोले- 'मिल रहा जनता का भरपूर समर्थन'

बांकीपुर, 19 जुलाई (आईएएनएस)। बिहार के बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुटी है। रविवार को भाजपा के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा, मंत्री शैलेंद्र कुमार और पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए निकले। उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा ने दावा किया कि उन्हें लोगों का प्यार और अच्छा समर्थन मिल रहा है।

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भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा ने रविवार को हरिश्चंद्र नगर इलाके में पद यात्रा की। पूर्व मंत्री और विधायक जीवेश मिश्रा इस पदयात्रा में शामिल हुए। नीरज कुमार सिन्हा ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "मुझे जनता का अच्छा साथ मिल रहा है। लोग अपना प्यार दिखा रहे हैं। यहां विकास की गति बढ़ी है, इसलिए कोई भी टक्कर में नहीं है।"

पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा, "बांकीपुर में गजब का उत्साह है। सुबह के समय बड़ी संख्या में कार्यकर्ता स्वत: आए हैं। पार्टी प्रत्याशी पदयात्रा करते हुए घर-घर तक पहुंच रहे हैं। बांकीपुर में भाजपा के साथ किसी भी अन्य दल की कोई टक्कर नहीं है। स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि पार्टी प्रत्याशी को भारी मतों से बांकीपुर उपचुनाव में जीत मिलेगी।"

मंत्री शैलेंद्र कुमार ने भी रविवार को लोगों के बीच जाकर भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के लिए वोट मांगे। उन्होंने कहा, "हम सौभाग्यशाली हैं कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के क्षेत्र में पार्टी उम्मीदवार के लिए वोट मांगने आए हैं। लोगों में उत्साह है और कोई भी दल टक्कर में नहीं है।"

मंत्री शैलेंद्र कुमार ने कहा, "भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करती है और चाहे छोटा चुनाव हो या बड़ा, आम चुनाव हो या उपचुनाव, पार्टी हर चुनाव को एक चुनौती के तौर पर लेती है। अपने संगठन की मजबूती के दम पर वह हर बूथ पर सक्रिय रहती है। बूथ-स्तर की कमेटियां, मंडल कमेटियां और जिला टीमें सक्रिय रहती हैं, साथ ही शक्ति केंद्र, यानी पूरी टीम और बड़े-बड़े लीडर भी उसको चुनौती के रूप में लेते हैं।"

जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पर शैलेंद्र कुमार ने कहा, "'पीले गमछा' वाला (प्रशांत किशोर) कोई असली नेता नहीं है। यह एक राजनीतिक रणनीति है और शायद आगे भी बनी रहे। उनकी राजनीति सिर्फ अगड़ी जातियों को हराने और सनातन धर्म को पीछे धकेलने पर ही केंद्रित रही है। वे सिर्फ मियां और सनातन विरोधी को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए बांकीपुर की जनता भगवामय है।"

--आईएएनएस

डीसीएच/