बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर सहित 86 पदों पर नौकरी का सुनहरा अवसर, 6 जुलाई तक करें आवेदन

नई दिल्ली, 17 जून (आईएएनएस)। बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) ने अपने कॉर्पोरेट और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट (सी एवं आईसी) विभाग में नियमित आधार पर मानव संसाधन की भर्ती के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके पात्र उम्मीदवारों से विभिन्न 86 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।

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बीओबी की ओर से जारी 86 रिक्तियों में मैनेजर - क्रेडिट एनालिस्ट के 4, सीनियर मैनेजर - क्रेडिट एनालिस्ट के 38, चीफ मैनेजर - क्रेडिट एनालिस्ट का 1, सीनियर मैनेजर - सी एवं आईसी रिलेशनशिप के 36 और चीफ मैनेजर - सी एवं आईसी रिलेशनशिप के 7 पद शामिल हैं।

इन सभी पोस्ट के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 16 जून से शुरू हो गई है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 जुलाई तय की गई है। ऐसे में जो योग्य उम्मीदवार इन पदों पर नियुक्त होने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, वे बीओबी के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर तय अंतिम तिथि तक या उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं।

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन और फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन के साथ पोस्ट-ग्रेजुएट डिग्री/डिप्लोमा या फाइनेंस के बराबर योग्यता या सीए/सीएमए/सीएस/सीएफए होना चाहिए। इसी के साथ कैंडिडेट्स के पास योग्यता-प्राप्ति के बाद प्रासंगिक क्षेत्र में पद के अनुसार निर्धारित 3 से 8 वर्षों का अनुभव और अन्य निर्धारित पात्रता व कौशल का होना भी अनिवार्य है।

आवेदकों की न्यूनतम आयु पद के अनुसार 25 से 32 वर्ष और अधिकतम आयु 30 से 42 वर्ष के बीच तय की गई है, जिसकी गणना 1 जून के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

योग्य अभ्यर्थियों का चयन आवेदन की जांच, ऑनलाइन टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट या अन्य टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन और/या इंटरव्यू, आदि के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी पोस्ट के अनुसार 64,820 से 1,20,940 रुपए के बीच प्रति माह होगी।

एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जो सामान्य/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी के लिए 850 रुपए और एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी/ईएसएम/डीईएसएम और महिला उम्मीदवार के लिए 175 रुपए के साथ पेमेंट गेटवे शुल्क तय किया गया है।

--आईएएनएस

डीके/एएस