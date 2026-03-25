भारत समाचार

West Bengal Election : भाजपा के 19 प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी, आरजी कर पीड़िता की मां पानीहाटी से प्रत्याशी

पश्चिम बंगाल चुनाव 2026: भाजपा ने जारी की तीसरी उम्मीदवार सूची, 19 नामों की घोषणा।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Mar 25, 2026, 03:46 PM
बंगाल चुनाव: भाजपा के 19 प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी, आरजी कर पीड़िता की मां पानीहाटी से प्रत्याशी

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक दलों ने चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 के लिए उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 19 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है। पार्टी ने पूर्व एनएसजी कमांडो और आरजी कर रेप पीड़िता की मां को भी चुनावी मौदान में उतारा है।

भाजपा के केंद्रीय कार्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने पश्चिम बंगाल की 19 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों को स्वीकृति प्रदान की है। यह सूची राज्य के विभिन्न जिलों को कवर करती है, जिसमें कूचबिहार दक्षिण, राजगंज, इस्लामपुर, हेमताबाद, इंग्लिश बाजार, शांतिपुर, पानीहाटी, हावड़ा मध्य, उत्तरपाड़ा, सिंगूर, चंदननगर, चूंचुड़ा, हरिपाल, तमलुक, मेदिनीपुर, पूर्वस्थली दक्षिण, कटवा, सैंथिया और नलहाटी शामिल हैं।

लिस्ट के अनुसार, भाजपा ने कूचबिहार दक्षिण (सीट 4) से रथींद्र नाथ बोस, राजगंज (सीट 18) से दिनेश सरकार (हराधन सरकार), इस्लामपुर (सीट 29) से चित्रजीत रॉय, हेमताबाद (सीट 33) से हरिपदा बर्मन, इंग्लिश बाजार (सीट 51) से अमलन भादुड़ी, शांतिपुर (सीट 86) से स्वपन दास, पानीहाटी (सीट 111) से रत्ना देबनाथ, हावड़ा मध्य (सीट 171) से बिप्लब मंडल, उत्तरपाड़ा (सीट 185) से दीपांजन चक्रवर्ती, सिंगुर (सीट 188) से डॉ. अरूप कुमार दास और चंदननगर (सीट 189) से दीपांजन कुमार गुहा को प्रत्याशी बनाया है।

इसके अलावा, पार्टी ने चूंचुड़ा (सीट 190) से सुबीर नाग, हरिपाल (सीट 196) से मधुमिता घोष, तमलुक (सीट 203) से डॉ. हरे कृष्णा बेरा, मेदिनीपुर (सीट 236) से डॉ. शंकर गुच्छैत, पूर्वस्थली दक्षिण (सीट 268) से प्राणकृष्ण तपदार, कटवा (सीट 270) से कृष्णा घोष, सैंथिया (सीट 289) से कृष्णा कांत साहा और नलहाटी (सीट 293) से अनिल सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है।

भाजपा ने जारी सूची में महिला उम्मीदवारों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया है। पार्टी ने विभिन्न वर्गों जैसे अनुसूचित जाति (एससी) और सामान्य सीटों पर मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं। भाजपा पहले ही दो लिस्ट में 255 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है।

बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 सीटों के लिए चुनाव दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल 2026 को होंगे, जबकि मतगणना 4 मई 2026 को होगी।

--आईएएनएस

 

 

Political NewsBJPWest BengalAssembly Elections 2026Candidate ListElection campaignFemale CandidatesSC Representation

Related posts

Loading...

More from author

Loading...