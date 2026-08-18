भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन आंध्र प्रदेश में युवाओं और पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात

विशाखापत्तनम, 18 अगस्त (आईएएनएस)। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मंगलवार से आंध्र प्रदेश में संगठनात्मक और राजनीतिक गतिविधियों के व्यस्त कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, जिसमें पार्टी के जमीनी नेटवर्क को मजबूत करने, संगठनात्मक तैयारियों की समीक्षा करने और युवाओं तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ संवाद स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

नवीन का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भाजपा बूथ स्तर पर अधिक सक्रिय भागीदारी और अपने नेतृत्व तथा जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय के माध्यम से पूरे राज्य में अपनी संगठनात्मक उपस्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रही है।

मंगलवार की सुबह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिम्हाचलम स्थित श्री वराह लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में प्रार्थना करने और दर्शन करने वाले हैं, जहां वे शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगेंगे।

इसके बाद वे विशाखापत्तनम में एक उच्च स्तरीय संगठनात्मक सत्र में भाग लेंगे, जिसमें जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और राज्य पदाधिकारी शामिल होंगे। बैठक में आंध्र प्रदेश भर में संगठनात्मक पहुंच का मूल्यांकन करने और बूथ स्तर पर सहभागिता को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

सुबह लगभग 11 बजे, नवीन ध्वजारोहण समारोह का नेतृत्व करेंगे और पार्टी की विशेष रूप से आयोजित प्रदर्शनी का दौरा करेंगे। प्रदर्शनी के बाद, वे विस्तारित राज्य कार्यकारी बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें पार्टी के राजनीतिक रोडमैप और राज्य के लिए रणनीतिक प्राथमिकताओं पर चर्चा होने की उम्मीद है।

भाजपा द्वारा जमीनी स्तर के नेतृत्व पर दिए जाने वाले जोर को उजागर करते हुए, नवीन पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ दोपहर का भोजन भी करेंगे और उनसे सीधे बातचीत करेंगे।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज शाम 4 बजे नोवोटेल वरुण बीच होटल में आयोजित होने वाले युवा संवाद सत्र में भाग लेंगे, जहां वे 200 से अधिक छात्रों, युवा पेशेवरों और अन्य युवा प्रतिभागियों के साथ बातचीत करेंगे।

चर्चा का केंद्र बिंदु विकसित भारत की परिकल्पना के अंतर्गत राष्ट्र निर्माण, नवाचार, डिजिटल नेतृत्व और युवा सशक्तीकरण होगा।

उनके कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश में संसदीय पहलों, निर्वाचन क्षेत्र तक पहुंच और विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा के लिए भाजपा सांसदों, विधायकों और एमएलसी के साथ बैठक भी शामिल होगी।

केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं और जमीनी स्तर पर उनके कार्यान्वयन के बीच समन्वय को बेहतर बनाने के लिए विशेष छोटे समूह सत्र भी आयोजित किए जाएंगे।

नितिन नवीन 17 अगस्त की शाम को विशाखापत्तनम के भोगपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां वरिष्ठ भाजपा नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।

--आईएएनएस

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