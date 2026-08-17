भाजपा ने राजस्थान में नगर निकाय चुनाव अभियान शुरू किया, शासन और विकास के रिकॉर्ड पर जोर दिया

जयपुर, 17 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राजस्थान में आगामी नगर निकाय चुनावों के लिए औपचारिक रूप से तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी नेतृत्व ने विकास, सुशासन और केंद्र एवं राज्य सरकारों की कल्याणकारी पहलों को प्रमुखता देते हुए निर्णायक जीत हासिल करने का इरादा जताया है।

सोमवार को जयपुर स्थित भाजपा के राज्य कार्यालय में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि नगर निकाय चुनावों में पार्टी की जीत के साथ राजस्थान 'ट्रिपल इंजन सरकार' की ओर अग्रसर होगा।

इस बैठक में भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौर, प्रदेश संगठन महासचिव अजय, नगर निगम चुनाव प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव हरीश द्विवेदी, राष्ट्रीय महासचिव और सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, राष्ट्रीय सचिव और सांसद संगीता यादव, राष्ट्रीय सचिव रोहन गुप्ता, महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले और दिल्ली के मंत्री रविंदर इंद्रराज सिंह के साथ-साथ मंडल टीमें, घोषणापत्र समितियां और मंडल प्रभारी भी उपस्थित थे।

चर्चा बूथ स्तर की संगठनात्मक गतिविधियों, उम्मीदवारों के चयन, चुनाव रणनीति, स्थानीय मुद्दों और केंद्र एवं राजस्थान सरकारों की उपलब्धियों को मतदाताओं तक पहुंचाने पर केंद्रित रही। पार्टी नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि चुनाव प्रचार में विकास कार्यों, शासन सुधारों और कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर वोट मांगे जाएंगे।

मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में राजस्थान को विकास के नए पथ पर अग्रसर किया है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सरकार की उपलब्धियां केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि जमीनी स्तर पर तेजी से कार्यान्वित की जा रही हैं। उन्होंने युवा रोजगार, किसान कल्याण, महिला सशक्तिकरण, जल उपलब्धता, निवेश और अवसंरचना विकास के क्षेत्र में की गई पहलों का उल्लेख किया।

शर्मा के अनुसार, राज्य सरकार ने 18 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं। उन्होंने राजस्थान की जल आवश्यकताओं को पूरा करने वाली पहलों का उल्लेख करते हुए इन्हें दीर्घकालिक जल सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

शर्मा ने कहा कि राजस्थान में निवेश का माहौल मजबूत हुआ है, लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव आए हैं, जिनमें से लगभग 9 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं कार्यान्वयन की ओर बढ़ चुकी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों, युवाओं, महिलाओं और समाज के अन्य वर्गों के हितों को प्राथमिकता दे रही है। किसान सम्मान निधि योजना के तहत राजस्थान के किसानों को 9,000 रुपए दिए जा रहे हैं।

--आईएएनएस

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