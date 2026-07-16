बजट में बराक घाटी के विकास को प्राथमिकता दी गई: हिमंता बिस्वा सरमा

गुवाहाटी, 16 जुलाई (आईएएनएस)। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार ने पिछले एक दशक से बराक घाटी के लोगों की लंबे समय से चली आ रही आकांक्षाओं को पूरा करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह क्षेत्र अब असम के विकास पथ में पीछे नहीं रहेगा।

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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि असम के बजट 2026 में घाटी में शासन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय शामिल किए गए हैं।

सरमा ने लिखा कि पिछले एक दशक में उन्होंने बराक घाटी के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि असम के समग्र विकास पथ में बराक घाटी अब पीछे नहीं छूटेगी। उन्होंने आगे कहा कि बजट में प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रावधान करके इस क्षेत्र की लंबे समय से लंबित जरूरतों को पूरा किया गया है।

सरकार की विकास संबंधी विचारधारा पर प्रकाश डालते हुए सरमा ने कहा कि संतुलित क्षेत्रीय विकास 'विकसित असम' के निर्माण के उनके दृष्टिकोण का केंद्रबिंदु बना हुआ है।

उन्होंने बताया कि बजट 2026 का उद्देश्य बराक घाटी की अपार क्षमता को उजागर करना है, जिसके लिए संस्थानों को मजबूत करना, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना और परिवहन एवं संचार नेटवर्क में सुधार करना शामिल है।

मुख्यमंत्री के अनुसार, सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग और क्षेत्र के लिए समान अवसर और न्यायसंगत विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और यह स्पष्ट करती है कि इस उद्देश्य पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

राज्य सरकार ने हाल के वर्षों में इस क्षेत्र के लिए कई परियोजनाओं की घोषणा की है, जिनमें सड़क संपर्क में सुधार, चिकित्सा बुनियादी ढांचे का विस्तार और शैक्षिक पहल शामिल हैं।

मुख्यमंत्री की ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने बजट सत्र के दौरान घोषित कई विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन से पहले असम बजट 2026 के क्षेत्रीय फोकस पर जोर दिया है।

सरकार का कहना है कि समावेशी आर्थिक विकास हासिल करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य के सभी हिस्सों को असम की चल रही विकास पहलों से समान रूप से लाभ मिले, संतुलित क्षेत्रीय विकास आवश्यक है।

--आईएएनएस

एमएस/