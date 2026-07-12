बीजेडी के पूर्व विधायक प्रभात रंजन बिस्वाल भाजपा में शामिल, कटक में संगठन होगा मजबूत

भुवनेश्वर, 12 जुलाई (आईएएनएस)। बीजू जनता दल (बीजेडी) के पूर्व नेता और पूर्व विधायक प्रभात रंजन बिस्वाल रविवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए।

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तीन बार विधायक रह चुके बिस्वाल अपने समर्थकों के साथ रैली निकालकर भाजपा के प्रदेश मुख्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।

प्रभात बिस्वाल पहली बार वर्ष 2004 में चौद्वार-कटक विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधायक चुने गए थे। बाद में वे बीजेडी में शामिल हो गए और 2009 तथा 2014 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के टिकट पर फिर से जीत हासिल की।

हालांकि, चिटफंड घोटाले में नाम सामने आने के बाद 2019 के विधानसभा चुनाव में उन्हें बीजेडी ने टिकट नहीं दिया था। इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उन्हें 2017 में गिरफ्तार भी किया था।

हाल ही में ओडिशा हाईकोर्ट ने बहुचर्चित सीशोर चिटफंड घोटाले में उनके खिलाफ चल रही सीबीआई की कार्रवाई को रद्द करने से इनकार कर दिया। साथ ही भुवनेश्वर स्थित विशेष सीबीआई अदालत को छह महीने के भीतर मुकदमे की सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया।

उनके बेटे सौविक रंजन बिस्वाल वर्तमान में चौद्वार-कटक विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। बीजेडी के साथ प्रभात बिस्वाल के संबंध लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं। वर्ष 2012 में नवीन पटनायक सरकार को गिराने की कथित 'मिडनाइट ऑपरेशन' साजिश में शामिल होने के आरोप में उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। हालांकि एक साल बाद उनका निलंबन वापस ले लिया गया था।

इसके बाद इसी वर्ष फरवरी में बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने उन्हें फिर से पार्टी से निष्कासित कर दिया। उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवारों के चयन को लेकर सार्वजनिक रूप से नाराजगी जताई थी।

भाजपा में शामिल होने के कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने पार्टी में आए नए नेताओं का स्वागत किया।

उन्होंने कहा, "आज ओडिशा में भाजपा की विजय यात्रा में एक और गौरवशाली अध्याय जुड़ा है। राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कटक जिले के लोकप्रिय नेता प्रभात रंजन बिस्वाल आज भाजपा में शामिल हुए हैं। उनके साथ उनके समर्थकों ने भी भाजपा की नीतियों, विचारधारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से प्रभावित होकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभात बिस्वाल के भाजपा में शामिल होने से न केवल चौद्वार विधानसभा क्षेत्र बल्कि पूरे कटक जिले में पार्टी संगठन और मजबूत होगा।

भाजपा में शामिल होने के बाद प्रभात बिस्वाल ने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल का आभार जताया। उन्होंने कहा कि वह एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के लिए काम करेंगे और संगठन को मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे।

--आईएएनएस

एएमटी/वीसी