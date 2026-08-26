बिहार: खुशी का माहौल मातम में बदला, पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या की

पटना, 26 अगस्त (आईएएनएस)। बिहार के समस्तीपुर जिले में मंगलवार रात एक परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं। कुछ दिन पहले ही बेटी को जन्म देने वाली एक महिला की कथित तौर पर उसके पति ने घरेलू झगड़े के बाद गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना नवजात बेटी के जन्म के छह दिन बाद होने वाले 'छठी' समारोह के दौरान हुई।

यह घटना समस्तीपुर जिले के हलई थाना क्षेत्र के चकलालशाही गांव में हुई। बताया जा रहा है कि परिवार दो बेटों के बाद बेटी के जन्म का जश्न मना रहा था। परिवार के मुताबिक, समारोह के दौरान मंजुला देवी और उनके पति सूरज साहनी के बीच बहस हो गई। बताया जाता है कि झगड़ा बढ़ गया और इसके बाद मंजुला को कथित तौर पर गोली मार दी गई।

मंजुला को गंभीर चोटें आईं और वे मौके पर ही गिर गईं, जिससे परिवार सदमे में आ गया। उनके भाई उन्हें मोटरसाइकिल से समस्तीपुर सदर अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मंजुला के मायके वालों ने उनके पति पर गोली मारने का आरोप लगाया है।

घटना के बाद से सूरज साहनी कथित तौर पर फरार है और पुलिस टीमें उसकी तलाश कर रही हैं। सूचना मिलने के बाद हलई पुलिस टीम गांव पहुंची और गोलीबारी से जुड़ी परिस्थितियों की जांच शुरू की। अधिकारी परिवार के सदस्यों और स्थानीय निवासियों से पूछताछ कर रहे हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि झगड़ा क्यों हुआ और घटनाक्रम का पता चल सके।

सबूत इकट्ठा करने के लिए बुधवार सुबह अपराध स्थल पर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की टीम को बुलाया गया। पुलिस गोलीबारी में इस्तेमाल किए गए हथियार को बरामद करने की भी कोशिश कर रही है। अधिकारियों ने कहा कि सभी पहलुओं से जांच की जा रही है।

जिला पुलिस ने मृत महिला के भाई की लिखित शिकायत के आधार पर उसके पति सूरज साहनी के खिलाफ हत्या की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। पुलिसकर्मियों ने शव को बरामद कर समस्तीपुर के सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

--आईएएनएस

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