बिहार 30 सितंबर तक 30 से ज्यादा मिनरल ब्लॉक की नीलामी करेगा: सीएम सम्राट चौधरी

पटना, 17 अगस्त (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को महत्वपूर्ण और रणनीतिक मिनरल ब्लॉक की नीलामी और भारत सरकार के कोयला और खान मंत्रालय द्वारा नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट (एनएमईडीटी) के संबंध में आयोजित एक वर्कशॉप का उद्घाटन किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चौधरी ने कहा कि बिहार ने अपने मिनरल ब्लॉक का अध्ययन किया है और इस बात पर जोर दिया कि राज्य की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करते हुए संसाधनों का इस्तेमाल जनहित में किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन और समृद्ध बिहार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि बिहार के 44 माइनिंग ब्लॉक में से 28 में सर्वे का काम आगे बढ़ चुका है और राज्य 30 सितंबर तक 30 से ज्यादा ब्लॉक के लिए प्रक्रिया पूरी करने का इरादा रखता है। माइनिंग गतिविधियां 15 अक्टूबर से शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है।

कई मिनरल ब्लॉक पहले ही टेंडर के लिए रखे जा चुके हैं, जबकि अतिरिक्त ब्लॉक के लिए प्रक्रिया चल रही है। अधिकारियों को बाकी काम नौ महीने के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया गया है।

राज्य की मिनरल संपदा पर प्रकाश डालते हुए चौधरी ने रोहतास में लाइमस्टोन, औरंगाबाद में मिनरल संसाधन, जहानाबाद और जमुई में भंडार और गया, बांका और भागलपुर में अतिरिक्त संभावनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन संसाधनों का इस्तेमाल व्यवस्थित रूप से बिहार के लोगों के हित में किया जाएगा और रॉयल्टी से मिलने वाले रेवेन्यू का इस्तेमाल जनहित और विकास के लिए किया जाएगा।

चौधरी ने कहा कि बिहार का बजट अब 3.47 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है और विकास परियोजनाएं तेजी से लागू की जा रही हैं। उन्होंने मिनरल डेवलपमेंट को सरकार की व्यापक निवेश रणनीति से जोड़ते हुए कहा कि मिनरल से जुड़े सेंटर स्थापित करने और नवंबर तक 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने के राज्य के लक्ष्य को हासिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि उन्होंने केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी. किशन रेड्डी के साथ बातचीत की है और बिहार से संबंधित प्रयासों के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे की तारीफ की। निवेशकों से अपील करते हुए चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार औद्योगिक निवेश को आसान बनाने के लिए छूट और प्रोत्साहन दे रही है।

चौधरी ने कहा, "हम सभी से आग्रह करते हैं कि वे खुले मन से बिहार में निवेश करें। बिहार को आगे बढ़ाने में मदद करें। आप यहां पूरी तरह सुरक्षित हैं और बिना किसी डर के अपना काम करें। बिहार सरकार हर तरह से आपका समर्थन करेगी।"

कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए उन्हें एक हरा पौधा, एक कोर्सेज (फूलों का गुच्छा) और प्रतीक चिन्ह भेंट किया। दुबे और कोयला और खान मंत्रालय के संयुक्त सचिव कदम संदीप वी. ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया।

--आईएएनएस

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