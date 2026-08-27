नेपाल बाढ़ त्रासदी के बाद बिहार सरकार अलर्ट, तेजस्वी यादव ने गंडक नदी पर असर की जताई चिंता

पटना, 27 अगस्त (आईएएनएस)। नेपाल और तिब्बत सीमा पर अचानक आई भीषण बाढ़ से हुई तबाही के बाद बिहार में भी अलर्ट बढ़ गया है। इस आपदा को लेकर राजनीतिक दलों के नेताओं ने दुख जताते हुए अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दी है।

बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस घटना को बेहद दुखद बताया। उन्होंने कहा, "यह बहुत दुखद घटना है। हमने बुधवार को वीडियो देखे, जिनमें बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ रहा था और लोग सुरक्षित जगहों की ओर भाग रहे थे। हमें लगता है कि बिहार सरकार को स्थिति पर और बारीकी से नजर रखने की जरूरत है। सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। इस बात की भी चिंता है कि बिहार में गंडक नदी पर इसका असर पड़ सकता है।"

जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि ऐसी प्राकृतिक आपदा को रोकना किसी के हाथ में नहीं है। उन्होंने कहा, "क्या ऐसी आपदा को रोकने का कोई तरीका है? यह आपदा तिब्बत में आई है, इसलिए कोई इसे रोक नहीं सकता। सरकार इसे लेकर चिंतित है और स्थिति पर नजर रख रही है।"

उन्होंने यह भी बताया कि सरकार बांधों और जलमार्गों की लगातार निगरानी कर रही है। उमेश कुशवाहा ने कहा, "हम लगातार स्थिति पर नजर रख रहे हैं। हर 24 घंटे में हम बांधों, जिनमें पुराने बांध भी शामिल हैं, और जलमार्गों की निगरानी कर रहे हैं। इसलिए, आम लोगों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं। जब पानी का स्तर बढ़ेगा तो हमें पता चल जाएगा।"

बिहार सरकार में मंत्री रत्नेश सदा ने भी इस त्रासदी पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री भी चिंतित हैं। जहां भी आपदा आती है, हमें मानवता के हित में सहानुभूति के साथ प्रतिक्रिया देनी चाहिए। नेपाल में बाढ़ से हुई तबाही और जान-माल के नुकसान से मुझे दुख है।"

जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने इसे चिंताजनक घटना बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार नेपाल के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा, "यह घटना बहुत चिंताजनक है। यह एक प्राकृतिक आपदा है। हमारे प्रधानमंत्री ने नेपाल के प्रधानमंत्री से विस्तार से बात की है और उन्हें भरोसा दिलाया है कि भारत सरकार वहां के लोगों के साथ खड़ी रहेगी।"

इधर, दिल्ली में भाजपा के प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि सभी की नजरें नेपाल पर हैं और भारत सरकार हर संभव मदद के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, "सभी की नजरें नेपाल पर हैं और भारत सरकार भी हर संभव कोशिश कर रही है और चिंता जता रही है। भारत की जानी-मानी हस्तियां, जैसे ईशा फाउंडेशन के सद्गुरु और अन्य लोग भी अपना समर्थन दे रहे हैं और मदद पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि नेपाल और भारत की सरकारें मिलकर इस आपदा और संकट से सही ढंग से निपटेंगी।"

--आईएएनएस

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