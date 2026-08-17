भोपाल में 17 वर्षीय लड़के की हत्या के मामले में पांच गिरफ्तार, जांच में जुटी पुलिस

भोपाल, 17 अगस्त (आईएएनएस)। भोपाल में 17 वर्षीय लड़के की हत्या के सिलसिले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसका शव पिछले सप्ताह छोटा तालाब से बरामद किया गया था।

6 अगस्त को इकबाल मैदान इलाके से लापता हुए किशोर का शव 11 अगस्त को छोटा तालाब में पाया गया और 14 अगस्त को उसके परिवार ने उसके कपड़ों और चप्पलों के आधार पर उसकी पहचान की।

पोस्टमार्टम से पुष्टि हुई कि लड़के की हत्या की गई थी और उसके गुप्तांगों पर चोट के निशान भी मिले, जिसके बाद पुलिस ने हत्या से जुड़े हालातों की विस्तृत जांच शुरू की।

भोपाल जोन-3 के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त शैलेंद्र सिंह ने बताया कि जोन-3 क्षेत्र में एक शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। रिपोर्ट में मृतक के गुप्तांगों पर चोट के निशान पाए जाने से पुष्टि हुई कि यह हत्या का मामला है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस ने संबंधित पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर हत्या की जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने कई संदिग्धों से पूछताछ की और अब तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और अपराध में उनकी व्यक्तिगत भूमिका निर्धारित करने के लिए सबूतों की जांच कर रही है। शेष संदिग्धों को गिरफ्तार करने के प्रयास भी जारी हैं। शैलेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने अब तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अगले एक-दो दिनों में और गिरफ्तारियां होने की उम्मीद है।

उन्होंने आगे कहा कि आगे की जांच जारी है और उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

हत्या के पीछे का मकसद अभी तक आधिकारिक तौर पर स्पष्ट नहीं हो पाया है। जांचकर्ता पोस्टमार्टम में मिली चोटों की भी जांच कर रहे हैं और हत्या की परिस्थितियों से उनके संभावित संबंध का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं।

जांचकर्ता एक अन्य 17 वर्षीय लड़के की अलग शिकायत की भी जांच कर रहे हैं, जिसने आरोप लगाया है कि उसे जान से मारने का प्रयास किया गया था, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं।

पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे मामले से जुड़ी अफवाहों पर ध्यान न दें और लोगों से जांच में सहयोग करने का आग्रह किया है।

पुलिस द्वारा सबूत जुटाने और किशोर की मौत की ओर ले जाने वाली घटनाओं के क्रम को स्थापित करने के प्रयास जारी रहने के कारण और अधिक गिरफ्तारियां होने की आशंका है।

--आईएएनएस

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