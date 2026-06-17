भुवनेश्वर में युवक का शव मिलने से इलाके में तनाव, लोगों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन

भुवनेश्वर, 17 जून (आईएएनएस)। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के बाहरी इलाके पहाला में बुधवार को एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने के बाद तनाव का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों और परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की।

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कमिश्नरेट पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान पहाला थाना क्षेत्र के अनंतपुर निवासी 34 वर्षीय प्रभात बेहरा के रूप में हुई है। वह एक हाइवा (ट्रक) के मैनेजर के तौर पर काम करता था।

बुधवार सुबह गांव के पास प्रभात का शव गहरे चोट के निशानों के साथ मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण पहाला रोड पर एकत्र हो गए और सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया।

दर्ज एफआईआर में मृतक के परिजनों ने हाइवा मालिक और उसके भाई पर पुरानी रंजिश के चलते प्रभात की हत्या करने का आरोप लगाया है।

पुलिस ने कहा कि स्थानीय लोग हिरासत में लिए गए आरोपियों को घटनास्थल पर लाने की मांग कर रहे थे, जो उचित नहीं है। पुलिस द्वारा उन्हें समझाने का प्रयास किया गया।

करीब दो घंटे से अधिक समय तक चले सड़क जाम को पुलिस द्वारा दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद समाप्त कराया गया।

इस बीच पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हाइवा मालिक तथा उसके भाई को पूछताछ के लिए पहाला थाने में हिरासत में लिया है। पुलिस अधिकारियों के साथ वैज्ञानिक टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर वहां से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं।

मृतक के भाई ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। उन्होंने आरोप लगाया कि मंगलवार देर रात आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से प्रभात को घर से बाहर बुलाया और बाद में उसकी हत्या कर दी।

उन्होंने यह भी बताया कि कुछ महीने पहले वेतन नहीं मिलने को लेकर हाइवा मालिक से विवाद होने के बाद प्रभात ने नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन बाद में उसे दोबारा काम पर बुला लिया गया था।

परिजनों का आरोप है कि पुरानी रंजिश के कारण ही प्रभात बेहरा की हत्या की गई है। उन्होंने मामले में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

--आईएएनएस

डीएससी