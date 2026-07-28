भुवनेश्वर में नशेड़ी बेटे ने पिता की पीट-पीटकर की हत्या, आरोपी हिरासत में

भुवनेश्वर, 28 जुलाई (आईएएनएस)। ओडिशा के भुवनेश्वर में मंचेश्वर थाना क्षेत्र में 24 घंटे के भीतर दूसरी सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। चकेइसियानी इलाके में पति द्वारा पत्नी की हत्या के एक दिन बाद मंगलवार को इसी थाना क्षेत्र में नशे के आदी एक युवक ने 50 वर्षीय पिता की पीट-पीटकर हत्या कर दी।

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पुलिस के मुताबिक एस. दुर्योधन (50) लेबर कॉन्ट्रैक्टर का काम करते थे। आरोपी एस. देबराज (25) उनका इकलौता बेटा है। हत्या की सूचना मिलने के बाद पुलिस और साइंटिफिक टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की।

पत्रकारों से बात करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (जोन 5) विश्वरंजन सेनापति ने कहा, "शुरुआती जांच से पता चलता है कि देबराज ने नशे की लत को लेकर हुए झगड़े के बाद अपने पिता की हत्या कर दी।"

उन्होंने यह भी बताया कि आरोपी ब्राउन शुगर का आदी था और उसके पिता ने उसे पहले नशा-मुक्ति केंद्र में भी भर्ती कराया था।

सेनापति ने कहा, "डॉक्टर की सलाह पर दुर्योधन नशा मुक्ति की दवा को बीड़ी में मिलाकर रखते थे और जब भी बेटा आम सिगरेट या बीड़ी मांगता, तो उसे वही बीड़ी पीने को देते थे। हालांकि देबराज को यह तरीका पसंद नहीं था और इस बात को लेकर अक्सर अपने पिता से उसकी तीखी बहस होती थी।"

एसीपी ने बताया कि सोमवार रात इस मुद्दे पर तीखी बहस हुई, जिससे डरकर आरोपी की मां और परिवार के अन्य सदस्यों को घर छोड़ना पड़ा।

सेनापति के मुताबिक, मंगलवार सुबह घर पर सिर्फ पिता और बेटा ही थे। जब पीड़ित ने बेटे को दवा वाली बीड़ी दी और बेटे ने आम बीड़ी की मांग की, तो उनके बीच फिर से बहस हो गई।

इस बीच दुर्योधन के जिद करने पर आरोपी नाराज हो गया और उसने लोहे के पाइप से पीड़ित पर हमला कर दिया। बाद में उसने पत्थर से हमला कर पिता की हत्या कर दी।

सेनापति ने आगे कहा, "परिवार वालों ने हमें यह भी बताया कि आरोपी को ब्रेन ट्यूमर है और उसे अक्सर अचानक गुस्सा आ जाता है। उसे पुलिस स्टेशन में हिरासत में लिया गया है और बाद में कोर्ट में पेश किया जाएगा।"

--आईएएनएस

एससीएच/वीसी