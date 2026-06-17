भारतीय सेना की रेड शील्ड डिवीजन ने लेइमाखोंग मिलिट्री स्टेशन में आयोजित किया योग सत्र

लेइमाखोंग, 17 जून (आईएएनएस)। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 की तैयारियों के तहत भारतीय सेना की रेड शील्ड डिवीजन ने लेइमाखोंग मिलिट्री स्टेशन में एक योग सत्र का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जवानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

Read More

इस आयोजन का उद्देश्य सैनिकों की शारीरिक फिटनेस, मानसिक दृढ़ता और समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाना था। योग सत्र में विभिन्न आसन, श्वास अभ्यास और ध्यान (माइंडफुलनेस) गतिविधियां शामिल रहीं, जिनका लक्ष्य लचीलापन, एकाग्रता, सहनशक्ति और मानसिक संतुलन को बढ़ाना था।

एक बयान में कहा गया कि इस पहल से भारतीय सेना का अपने जवानों के बीच समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और सकारात्मक जीवनशैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश भी झलकती है।

इस मौके पर, हिस्सा लेने वालों को योग को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने और समुदाय में इसके फायदों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस इवेंट ने यह संदेश दिया कि योग न सिर्फ शारीरिक सेहत के लिए एक प्रैक्टिस है, बल्कि एक स्वस्थ, मजबूत और ज्यादा संतुलित समाज बनाने की दिशा में भी एक रास्ता है।

21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना है। इसको लेकर देश में जोर-शोर से तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) 2026 के राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। आयुष मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने कहा कि मुख्य राष्ट्रीय समारोह का आयोजन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर किया जाएगा।

इसके साथ ही, संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 प्रतिष्ठित स्थानों पर विशेष योग दिवस कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। आयुष मंत्रालय 13 से 20 जून तक 'गंगोत्री से गंगासागरः गंगा तट योग यात्रा' का भी आयोजन कर रहा है, जो योग को पर्यावरण जागरूकता, नदी संस्कृति और सामुदायिक भागीदारी से जोड़ता है।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को 2014 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे अपनाए जाने के बाद से, यह हर साल 21 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी