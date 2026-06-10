'भारतीय राजनीति की शब्दावली बदल दी'; कर्ण सिंह ने पीएम मोदी की उपलब्धियों को सराहा

नई दिल्ली, 10 जून (आईएएनएस)। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कर्ण सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए उनकी उपलब्धियों की प्रशंसा की है। 10 जून 2026 को नरेंद्र मोदी स्वतंत्र भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस ऐतिहासिक मौके पर कर्ण सिंह ने एक प्रमुख समाचार पत्र में संपादकीय लिखकर पीएम मोदी के कार्यकाल को देश के विकास का अभूतपूर्व दौर बताया।

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कर्ण सिंह ने लिखा कि 10 जून 2026 को भारत अपनी लोकतांत्रिक यात्रा में एक उल्लेखनीय पल का साक्षी बना, जब नरेंद्र मोदी निरंतर कार्यकाल के मामले में देश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए।

उन्होंने अपनी लेखनी में पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के साथ अपने लंबे अनुभव का जिक्र किया। कर्ण सिंह ने कहा कि नेहरू को एक घायल सभ्यता विरासत में मिली थी, जबकि मोदी को एक पूरी तरह अलग भारत मिला, जहां जनसंख्या 34 करोड़ से बढ़कर 146 करोड़ हो चुकी है और मतदाताओं की संख्या 11 करोड़ से बढ़कर 83 करोड़ से अधिक हो गई है।

कर्ण सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की आर्थिक प्रगति की सराहना की। उन्होंने लिखा कि मोदी सरकार ने कोविड-19 महामारी, वैश्विक मुद्रास्फीति और भू-राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद मजबूत आर्थिक विकास बनाए रखा है। स्वच्छ भारत, उज्ज्वला योजना, ग्रामीण विद्युतीकरण, आवास योजना, सौर ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा जैसी योजनाओं ने करोड़ों गरीबों के जीवन को छुआ है।

शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। आईआईटी, एम्स और आईआईएम की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में राजमार्गों, हवाई अड्डों, रेलवे आधुनिकीकरण और डिजिटल कनेक्टिविटी ने देश की तस्वीर बदल दी है।

विदेश नीति में मोदी सरकार की सफलताओं का जिक्र करते हुए कर्ण सिंह ने कहा कि भारत अब वैश्विक मंच पर मजबूत आवाज बनकर उभरा है। ग्लोबल साउथ में भारत की नेतृत्व भूमिका बढ़ी है। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को भी मोदी सरकार की प्रमुख उपलब्धि बताया।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कुछ फैसलों को विवादास्पद बताते हुए कहा कि नोटबंदी और अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण जैसे निर्णयों पर दोनों पक्षों से कड़े विचार आए, लेकिन पीएम मोदी ने अपने लक्ष्यों को पूरा करने का दृढ़ संकल्प दिखाया।

कर्ण सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी की जनता से सीधे जुड़ने की क्षमता को सबसे बड़ा योगदान बताया। उन्होंने लिखा, "नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति की शब्दावली बदल दी है। स्वतंत्रता के बाद बहुत कम नेता मतदाताओं के साथ ऐसा सीधा संबंध स्थापित कर सके हैं।"

लेख के अंत में कर्ण सिंह ने आगे की चुनौतियों, संघीय ढांचे को मजबूत करना, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना, युवाओं के लिए रोजगार सृजन, पर्यावरण संरक्षण और समावेशी विकास का जिक्र किया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले वर्ष भारत को शक्ति, समृद्धि, ज्ञान, करुणा और राष्ट्रीय एकता में आगे ले जाएंगे।

--आईएएनएस

एससीएच/एएस