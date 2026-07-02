भारतीय नौसेना के आईएनएस त्रिकंड ने अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती के प्रयास को किया नाकाम

नई दिल्ली, 2 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय नौसेना का मिशन-तैनात स्टील्थ फ्रिगेट, आईएनएस त्रिकंड, हिंद महासागर और भूमध्य सागर जैसे महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्रों में भारत की समुद्री सुरक्षा को लगातार मजबूत कर रहा है। इस मिशन ने 1 जुलाई को सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइन्स के ध्वज वाले मालवाहक पोत एमवी गोल्डन आर्सेनल पर हुए समुद्री डकैती के प्रयास का तुरंत जवाब दिया।
यमन के अदन से आ रहे एक व्यापारी पोत ने जिबूती से लगभग 300 समुद्री मील पूर्व-उत्तरपूर्व में समुद्री लुटेरों द्वारा हमले के प्रयास की सूचना दी। समुद्री डकैती की इस घटना की सूचना सूचना संलयन केंद्र - हिंद महासागर क्षेत्र (आईएफसी-आईओआर) के समन्वय से दी गई, जिसके बाद क्षेत्र में तैनात मिशन, आईएनएस त्रिकंद को व्यापारी पोत को रोकने का निर्देश दिया गया।
भारतीय नागरिक समेत 21 चालक दल के सदस्यों को ले जा रहे इस व्यापारिक पोत के पुल के ऊपरी ढांचे और आसपास के डिब्बों को नुकसान पहुंचा है। चालक दल के सदस्य पोत के गढ़ में शरण लिए हुए थे और सुरक्षित बताए जा रहे हैं।
2 जुलाई 2026 की सुबह, आईएनएस त्रिकंड के एक दल ने एमवी गोल्डन आर्सेनल पर सवार होकर पोत की सुरक्षा जांच की और स्थिति का जायजा लिया। गहन तलाशी के बाद, पोत पर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला। इसके बाद, चालक दल सुरक्षित रूप से सुरक्षित स्थान से बाहर निकल गया और भारतीय नौसेना के कर्मियों के साथ मिलकर पोत की स्थिति का आकलन शुरू किया।
इस अभियान को और मजबूत करने के लिए भारतीय नौसेना के पी-8आई समुद्री गश्ती विमान को क्षेत्र में हवाई निगरानी और टोही करने के लिए तैनात किया गया था, जिससे समुद्री क्षेत्र की जागरूकता बढ़ी और समुद्री डकैती-विरोधी प्रतिक्रिया में सहायता मिली।
जहाज को सुरक्षित घोषित कर और तत्काल खतरे को टालते हुए आईएनएस त्रिकंड द्वारा चलाए गए समुद्री डाकू विरोधी अभियान समाप्त हो गए हैं। एमवी गोल्डन आर्सेनल ने अपनी आगे की यात्रा फिर से शुरू कर दी है।
भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता के तहत, व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा, समुद्री डकैती का मुकाबला करने और राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना, इस क्षेत्र के सभी नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।