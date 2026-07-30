भारतीय हॉकी टीम के जर्सी विवाद पर प्रियंका गांधी बोलीं-चाहे कुछ भी कर लें, युवाओं ने साफ कर दी है अपनी राय

नई दिल्ली, 30 जुलाई (आईएएनएस)। भारत के पूर्व हॉकी कप्तान विरेन रस्किन्हा ने भारतीय हॉकी टीम की जर्सी का रंग नीले से 'भगवा' करने पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने नीदरलैंड और बेल्जियम में होने वाले 2026 एफआईएच हॉकी वर्ल्ड कप से पहले पुरुष और महिला राष्ट्रीय टीमों के लिए नारंगी जर्सी लाने के हॉकी इंडिया के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह कदम टीम की लंबे समय से चली आ रही पहचान के खिलाफ है। इस पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रतिक्रिया दी।

Read More

संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, "चाहे वे यूनिफार्म बदलें या शिक्षा नीति के जरिए इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश करें, इस देश के युवाओं ने अपनी राय साफ कर दी है। आपने देखा कि जंतर-मंतर पर जमा युवा क्या कह रहे थे। वही देश की आवाज है।"

उन्होंने कहा, "भारत की आजादी की लड़ाई अहिंसा और सच्चाई पर टिकी थी और इसमें आरएसएस की कोई भूमिका नहीं थी। पूरा देश इस सच्चाई को जानता है और जो लोग नहीं जानते थे, वे अब उनके इरादों को समझने लगे हैं। कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में उस आंदोलन का नेतृत्व किया था और इस देश की आत्मा अहिंसा, सच्चाई और भाईचारे में बसी है।"

कांग्रेस नेता ने कहा कि राजनीतिक या वैचारिक कोशिशों के बावजूद देश के बुनियादी मूल्यों को मिटाया नहीं जा सकता। प्रियंका गांधी ने कहा, "इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे क्या करते हैं या वे हिंसा फैलाते हैं या नफरत फैलाते हैं। आखिरकार इस देश की आत्मा भाईचारे और एकता की है। कोई इसे छीन नहीं सकता।"

हॉकी इंडिया के अनुसार, केसरिया रंग 'साहस, त्याग और जीत' का प्रतीक है और नई शुरुआत का संकेत देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और उगते सूरज से प्रेरणा लेता है। जर्सी में भारत की सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाने वाले मंडला-प्रेरित पैटर्न, प्रगति, शांति और फोकस का प्रतिनिधित्व करने के लिए अशोक चक्र से प्रेरित गहरे नेवी ब्लू रंग के हिस्से और छाती पर सुदर्शन चक्र का आधुनिक रूप है जो ताकत, एकता और गति का प्रतीक है।

डिजाइन में कंधों और किनारों पर तिरंगे रंग की पाइपिंग, स्टाइलिश देवनागरी लिपि में लिखा 'इंडिया' और भारतीय हॉकी के लिए ओडिशा के लंबे समय से चले आ रहे समर्थन को मान्यता देने वाली ब्रांडिंग भी शामिल है। हॉकी इंडिया ने कहा कि जर्सी 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना को दर्शाती है।

--आईएएनएस

वीकेयू/वीसी