भरत तिवारी मामला में दोषी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा, जांच के बाद होगी कार्रवाई : चिराग पासवान

पटना, 2 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी मौत मामले को लेकर कहा कि जांच पूरी होने के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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उन्होंने स्पष्ट कहा कि एनकाउंटर की आड़ में किसी निर्दोष के खिलाफ कानून का दुरुपयोग किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में चिराग पासवान ने कहा, "मैं इतना जरूर मानता हूं कि जो भी दोषी हैं, जांच पूरी होने के बाद किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस तरीके से किसी को भी कानून को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। यदि एनकाउंटर की आड़ में किसी निर्दोष पर गोली चलाई गई है या कानून का दुरुपयोग हुआ है, तो हमारी सरकार इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी।"

उन्होंने कहा कि मामले की जांच पूरी होने दी जानी चाहिए। तथ्य सामने आने के बाद चाहे आरोपी कितना भी बड़ा अधिकारी या प्रभावशाली व्यक्ति क्यों न हो, उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। चिराग ने बताया कि उनकी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पहले ही पीड़ित परिवार से मिल चुका है और वहां से मिली जानकारी मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जा चुकी है।

उन्होंने कहा कि वह स्वयं शुक्रवार को भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात करेंगे और वहां से जो भी नई जानकारी मिलेगी, उसे भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा। तेजस्वी यादव द्वारा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए चिराग पासवान ने कहा कि किसी भी घटना पर बिना जांच पूरी हुए राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप करना उचित नहीं है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में मुख्यमंत्री पर सीधे आरोप लगाकर राजनीति करना सही नहीं है। वहीं, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी द्वारा सरकारी आवास खाली किए जाने के मुद्दे पर चिराग पासवान ने कहा कि सरकारी आवास स्थायी नहीं होता और नियमों के तहत उसे खाली करना पड़ता है।

चिराग ने कहा कि राबड़ी देवी ने जिस सम्मानजनक तरीके से सरकार के निर्णय को स्वीकार करते हुए आवास खाली किया है, वह सराहनीय है। उन्होंने कहा कि वह स्वयं भी सरकारी आवास खाली करने की स्थिति से गुजर चुके हैं और ऐसी परिस्थितियों को अच्छी तरह समझते हैं।

--आईएएनएस

एमएनपी/एमएस