भारत-नेपाल सीमा पर लगी भीषण आग, काफी प्रयासों से किया गया काबू

कोलकाता, 17 जून (आईएएनएस)। भारत-नेपाल सीमा पर स्थित एक बाजार में 16 जून की रात को लगी आग को सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की 41वीं बटालियन के जवानों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए फैलने से रोक दिया, जिससे जान-माल का नुकसान होने से बच गया।

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पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के रानीडांगा में 41बीएन एसएसबी के भटगांव कंपनी कैंप से लगभग 100 मीटर दूर भटगांव बॉर्डर मार्केट में रात करीब 9:35 बजे भीषण आग लग गई।

कैंप के जवानों ने तुरंत कार्रवाई की और आग बुझाने वाले यंत्र, रेत की बाल्टियां और पानी लेकर घटनास्थल पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आने के बाद भी उन्होंने आग बुझाने के काम में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। जवानों ने शटर और गेट तोड़ने में मदद की ताकि फायरफाइटर्स आग को बुझा सकें।

एक अधिकारी ने कहा कि मौके पर शुरुआती जांच से पता चला कि आग मोहम्मद नूर आलम कुरैशी की चिकन की दुकान में गैस सिलेंडर फटने से लगी थी। यह भी पता चला कि दुकान और घर के परिसर में कुछ पेट्रोल भी रखा हुआ था, जिससे आग की तीव्रता बढ़ गई।

उन्होंने कहा कि आग की तीव्रता के कारण यह तेजी से आसपास की दुकानों में फैल गई, जिससे लगभग 6-7 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गईं। स्थानीय नागरिक अधिकारियों ने वित्तीय नुकसान का सही आकलन अभी नहीं किया है। हालांकि, किसी के घायल या हताहत होने की कोई खबर नहीं है।

आग बुझाने में नेपाल से भी एक फायर ट्रक घटनास्थल पर पहुंचा। पड़ोसी राज्य बिहार के फायरफाइटर्स ने भी कार्रवाई में हिस्सा लिया।

अधिकारी ने बताया कि स्थानीय फायर स्टेशन को तुरंत सूचित कर दिया गया था, लेकिन नेपाल की भद्रपुर नगर पालिका का एक फायर ट्रक, जिसकी अगुवाई हवलदार उदय शेरपा कर रहे थे और जिसमें छह फायर सर्विस कर्मी शामिल थे, घटनास्थल पर पहुंचा और आग बुझाने के प्रयासों को तेज किया।

लगभग 25 मिनट बाद, बिहार के किशनगंज जिले के ठाकुरगंज में पोथिया पुलिस स्टेशन क्षेत्र से, जो घटनास्थल से लगभग 35 किमी दूर है, एक अन्य फायर टेंडर भी पहुंचा और आग पर काबू पाने में मदद की।

सभी संबंधित एजेंसियों के लगातार और समन्वित प्रयासों से लगभग 50 मिनट बाद आग पर सफलतापूर्वक काबू पा लिया गया।

अधिकारी ने कहा कि एसएसबी सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाली एजेंसी थी, और जवानों की त्वरित और साहसी कार्रवाई ने आग को फैलने से रोका और कुल नुकसान को कम किया।

--आईएएनएस

डीकेएम/एबीएम