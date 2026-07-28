भारत-नेपाल सीमा के पास 40 भैंसें जब्त, एक व्यक्ति गिरफ्तार

नई दिल्ली, 28 जुलाई (आईएएनएस)। भारत-नेपाल सीमा के पास एक बड़े ऑपरेशन में, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की 41वीं बटालियन के जवानों ने बिना सही कागजात के 40 भैंसें ले जा रहे एक ट्रक का पीछा किया और उसे पकड़ा। ट्रक में सवार दो लोग भागने में कामयाब रहे, जबकि एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया।

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उन्होंने बताया कि जानवरों को बिहार से असम ले जाया जा रहा था और वे पश्चिम बंगाल से होकर गुजर रहे थे।

यह घटना मंगलवार सुबह करीब 7.20 बजे हुई। खुफिया जानकारी मिलने पर, एसएसबी रानीडांगा की 'ई' कंपनी (कडोमानी जोट) और 'जी' कंपनी (भटगांव) की एक संयुक्त टीम ने बिहार के गलगलिया के पास एनएच-327 पर एक मोबाइल चेक पोस्ट बनाया। यह जगह सबसे करीबी बॉर्डर पिलर से लगभग तीन किलोमीटर दूर थी।

गाड़ियों की चेकिंग के दौरान, एक संदिग्ध ट्रक ने चेक पोस्ट से भागने की कोशिश की। थोड़ी देर पीछा करने के बाद गाड़ी को रोक लिया गया।

एसएसबी के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, "ट्रक में जानवरों के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी और उन्हें बहुत बेरहमी से ले जाया जा रहा था।"

ट्रक का रजिस्ट्रेशन नंबर डब्ल्यूबी-57डी-9898 था और यह पश्चिम बंगाल का था। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर ज़िले के मो. खाबिन हुसैन के तौर पर हुई है।

अधिकारी ने बताया, "पूछताछ के दौरान उसने बताया कि यह खेप बिहार के पूर्णिया ज़िले के डगरुआ से असम ले जाने के लिए लोड की गई थी। नक्सलबाड़ी के पास पुलिस नाका देखकर ड्राइवर ने चेकिंग से बचने के लिए गाड़ी वापस मोड़ने की कोशिश की।"

उस व्यक्ति, जानवरों, गाड़ी और जब्त की गई अन्य चीज़ों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए गलगलिया पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया है।

असम में मवेशियों को काटने और उनकी तस्करी पर रोक है, फिर भी अक्सर कानूनों का उल्लंघन होता है। दूसरे राज्यों से लाए गए मवेशी मेघालय ले जाए जाते हैं या असम से बांग्लादेश बॉर्डर पार कराए जाते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने हाल ही में कहा कि उनकी सरकार ने मवेशियों की चोरी, तस्करी और बीफ़ के अवैध व्यापार के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस पॉलिसी' अपनाई है।

राज्य पुलिस ने जनवरी से मई 2026 के बीच 856 लोगों को गिरफ्तार किया और 4,355 मवेशी जब्त किए। 1 जनवरी से 19 मई के बीच इस सिलसिले में 425 मामले दर्ज किए गए। सरमा ने बताया कि छापेमारी के दौरान 2,980 किलोग्राम से ज्यादा बीफ भी जब्त किया गया।

--आईएएनएस

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