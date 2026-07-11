भारत के विकास के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी: राजस्थान के मंत्री

जयपुर, 11 जुलाई (आईएएनएस)। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने शनिवार को कहा कि विकसित भारत और विकसित राजस्थान के विजन को साकार करने के लिए सरकार, उद्योग और जनता के सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। उन्होंने हर व्यक्ति से देश की प्रगति में अपनी भूमिका तय करने का आग्रह किया।
जयपुर में 'राइजिंग राजस्थान' पहल के तहत बोलते हुए उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और रोबोटिक्स के क्षेत्र में भारत अब सिर्फ विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं है, बल्कि वह अपनी खुद की ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है जो दुनिया को राह दिखाएगी।
बेढम ने बताया कि पीएम मोदी ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और राजस्थान सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 'विकसित राजस्थान' के विजन पर काम शुरू कर दिया है और इस बात पर जोर दिया कि विकसित भारत और विकसित राजस्थान के लक्ष्यों को पाने के लिए समाज के हर व्यक्ति को अपनी भूमिका तय करनी होगी।
उन्होंने कहा, "विकास का लक्ष्य सरकार, इंडस्ट्री और आम जनता की सामूहिक कोशिशों से ही हासिल किया जा सकता है।"
इससे पहले, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अजमेर जिले के केकड़ी में लगभग 880 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि राज्य की 'डबल-इंजन सरकार' पूरे राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को तेज कर रही है और जन-सुविधाओं को बेहतर बना रही है।
एक जनसभा को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे अहम क्षेत्रों के लिए एक रोडमैप तैयार किया है और इसके नतीजे अब जमीन पर दिखने लगे हैं।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का 'विकसित भारत' का विजन वर्ल्ड-क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और आम नागरिकों का जीवन बेहतर बनाने पर केंद्रित है। साथ ही, राजस्थान सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, पानी की परियोजनाओं और सामाजिक कल्याण के कामों में लगातार निवेश के जरिए उस लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।