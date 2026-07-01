बिहार विधान परिषद के 10 नवनिर्वाचित सदस्यों ने ली शपथ, पहली बार सदन पहुंचे पवन सिंह-निशांत कुमार

‎पटना, 1 जुलाई (आईएएनएस)। भोजपुरी फिल्म अभिनेता पवन सिंह ने बुधवार को बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में शपथ लेकर औपचारिक रूप से अपनी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत की। पटना स्थित बिहार विधान मंडल परिसर में आयोजित समारोह में नवनिर्वाचित 10 विधान परिषद सदस्यों को सभापति अवधेश नारायण सिंह ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। ‎

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‎शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत जनता दल (यूनाइटेड) के ललन प्रसाद से हुई। इसके बाद भाजपा के अनिल ठाकुर, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अशरफ अंसारी ने शपथ ली। चौथे क्रम पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने विधान परिषद सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की, जबकि उनके बाद पांचवें क्रम पर भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने शपथ ली। निशांत कुमार और पवन सिंह दोनों पहली बार विधान परिषद पहुंचे हैं।

‎ललन प्रसाद को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे से रिक्त हुई सीट पर निर्वाचित किया गया है। नीतीश कुमार ने मार्च 2026 में राज्यसभा सदस्य बनने के बाद विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था।‎ ‎शपथ ग्रहण के दौरान तीन नवनिर्वाचित महिला सदस्यों ने भी विधान परिषद की सदस्यता की शपथ ली। इनमें जदयू की भारती मेहता और शिवरानी देवी के अलावा शीला प्रजापति शामिल रहीं।

इसके बाद भाजपा के संजय मयूख ने शपथ ली, जबकि राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सुनील कुमार सिंह ने सबसे अंत में सदस्यता की शपथ ग्रहण की। ‎ ‎बिहार विधान परिषद के इस शपथ ग्रहण समारोह के साथ सभी 10 नवनिर्वाचित सदस्य औपचारिक रूप से सदन का हिस्सा बन गए। इनमें सबसे अधिक चर्चा भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह की रही, जिन्होंने मनोरंजन जगत से सक्रिय राजनीति तक का सफर तय करते हुए अब विधायक परिषद सदस्य के रूप में अपनी नई भूमिका की शुरुआत की है।

वहीं, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का भी यह विधान परिषद में पहला कार्यकाल है। शपथ ग्रहण के बाद सभी सदस्यों ने सदन की गरिमा बनाए रखते हुए जनता के हित में कार्य करने का संकल्प दोहराया। ‎ ‎

--आईएएनएस

‎एमएनपी/डीकेपी