बिहार: दरभंगा में कोसी नदी में पलटी किसानों से भरी नाव, किशोरी समेत तीन लापता

पटना, 10 जून (आईएएनएस)। बिहार के दरभंगा जिले में बुधवार सुबह कोसी नदी में किसानों से भरी एक नाव पलट जाने से तीन महिलाएं लापता हो गईं। ये सभी किसान अपने खेतों में मूंग की फसल की कटाई करने जा रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि लापता महिलाओं की तलाश के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) ने सघन खोज अभियान शुरू कर दिया है।
अधिकारियों के अनुसार, यह हादसा जमालपुर थाना क्षेत्र के तहत तरवारा घाट के पास रिंग बांध के निकट हुआ।
बताया जा रहा है कि करीब 10 किसान, जिनमें अधिकांश महिलाएं थीं, एक ही नाव में सवार होकर नदी पार कर रहे थे। इसी दौरान तेज बहाव के कारण नाव का संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गई।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, नदी में पानी का बहाव काफी तेज था। नाव में पानी भरने लगा और कुछ ही देर में वह पलट गई। हादसे के बाद यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई और सभी अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करने लगे।
मौके पर मौजूद एसडीआरएफ जवान रविंद्र कुमार ने सात लोगों को सुरक्षित बचाकर नदी किनारे पहुंचाया। हालांकि एक किशोरी समेत तीन किसान तेज धारा में बह गईं और अभी तक उनका पता नहीं चल पाया है।
घटना के बाद बचाए गए लोगों ने स्थानीय प्रशासन को इसकी सूचना दी। हादसे की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण नदी किनारे पहुंच गए और प्रशासन ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया।
सूचना मिलने पर बिरौल के अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) शशांक राज और एसडीपीओ प्रभाकर तिवारी मौके पर पहुंचे और बचाव कार्यों की निगरानी की।
अधिकारियों ने बताया कि लापता महिलाओं की तलाश के लिए एसडीआरएफ की टीम लगातार अभियान चला रही है।
बिरौल के एसडीओ शशांक राज ने कहा, ''घटना की सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम लापता लोगों की तलाश कर रही है। मामले की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है और आगे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।''
इस घटना ने एक बार फिर बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नदी परिवहन की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है।
एक दिन पहले ही सहरसा जिले में कोसी नदी में लगभग 20 किसानों को लेकर जा रही एक अन्य नाव भी पलट गई थी, हालांकि उस घटना में सभी यात्रियों को स्थानीय ग्रामीणों ने सुरक्षित बचा लिया था।