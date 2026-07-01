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बिहार: सीतामढ़ी में सेंट्रल बैंक के सीएसपी में सशस्त्र डकैती, बंदूक की नोक पर 17 लाख रुपए लूटे

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 01, 2026, 05:54 PM
बिहार: सीतामढ़ी में सेंट्रल बैंक के सीएसपी में सशस्त्र डकैती, बंदूक की नोक पर 17 लाख रुपए लूटे

पटना, 1 जुलाई (आईएएनएस)। बुधवार को बिहार के सीतामढ़ी जिले में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एक ग्राहक सेवा केंद्र (सीएसपी) से तीन हथियारबंद बदमाशों ने दिनदहाड़े करीब 17 लाख रुपए लूट लिए।

पुलिस ने बताया कि यह घटना रीगा थाना क्षेत्र में हुई और सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। पुलिस के अनुसार, यह डकैती रीगा थाना क्षेत्र के अनहदी गांव में स्थित सेंट्रल बैंक के सीएसपी में हुई।

सीएसपी संचालक राजेश्वर ठाकुर अपनी दुकान के अंदर थे, तभी तीन लोग अपाचे मोटरसाइकिल पर आए। आरोपियों ने कथित तौर पर परिसर में प्रवेश किया, शटर गिराकर किसी को भी अंदर आने-जाने से रोका और संचालक को पिस्तौल दिखाकर धमकाया।

पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने काउंटर पर रखी नकदी और संचालक की जेब से पैसे लूट लिए और करीब 17 लाख रुपए लेकर फरार हो गए।

लूट की सूचना मिलते ही रीगा पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का मुआयना किया और जांच शुरू की।

अधिकारी सीएसपी और आसपास के इलाकों से सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं।

प्रारंभिक जांच के अनुसार, पूरी घटना निगरानी कैमरों में कैद हो गई है, जिसका इस्तेमाल पुलिस संदिग्धों की पहचान करने और उनकी गतिविधियों का पता लगाने के लिए कर रही है।

रीगा पुलिस स्टेशन के एसएचओ राजीव कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने संदिग्ध लुटेरों की पहचान कर ली है और उन्हें पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है।

उन्होंने विश्वास जताया कि मामला जल्द ही सुलझ जाएगा, हालांकि जांच अभी जारी है। दिनदहाड़े हुई इस लूट ने इलाके की सुरक्षा को लेकर चिंताएं फिर से बढ़ा दी हैं।

स्थानीय निवासियों ने पुलिस से आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों को मजबूत करने का आग्रह किया है।

जांच जारी है और पुलिस द्वारा संदिग्धों की तलाश जारी रहने के कारण आगे की जानकारी मिलने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

एमएस/