भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अमरनाथ यात्रा 2026 की शुरूआत, 4822 श्रद्धालु रवाना

नई दिल्ली, 3 जुलाई (आईएएनएस)। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 2026 शुक्रवार से शुरू हो गई है। भगवान शिव की पवित्र गुफा तक पहुंचने के लिए हजारों श्रद्धालु कड़ी सुरक्षा और व्यापक प्रशासनिक एवं लॉजिस्टिक व्यवस्थाओं के बीच यात्रा पर रवाना हुए।

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इस वर्ष 57 दिनों तक चलने वाली श्री अमरनाथ यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी, जिससे अधिक संख्या में श्रद्धालुओं को इस पवित्र यात्रा में शामिल होने का अवसर मिलेगा।

यात्रा शुरू होने से एक दिन पहले, गुरुवार को श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू स्थित भगवती नगर यात्री निवास से सुरक्षाबलों की निगरानी में रवाना होकर गांदरबल जिले के बालटाल और अनंतनाग जिले के नुनवान (पहलगाम) स्थित दोनों आधार शिविरों पर पहुंचा।

कुल 4,822 श्रद्धालु सुरक्षा घेरे में चल रहे दो काफिलों के साथ यात्रा पर निकले। इनमें 2,510 श्रद्धालु नुनवान (पहलगाम) आधार शिविर पहुंचे, जबकि 2,312 श्रद्धालु सुरक्षित रूप से बालटाल आधार शिविर पहुंचे।

बालटाल पहुंचने पर श्रद्धालुओं का जम्मू-कश्मीर के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले तथा परिवहन मंत्री सतीश शर्मा, सशस्त्र पुलिस के उप महानिरीक्षक (डीआईजी) मकसूद उल ज़मान, गांदरबल के उपायुक्त जतिन किशोर तथा गांदरबल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुधांशु धामा ने गर्मजोशी से स्वागत किया। अधिकारियों ने श्रद्धालुओं से मुलाकात कर उन्हें सुरक्षित, शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध यात्रा की शुभकामनाएं दीं।

अधिकारियों ने श्रद्धालुओं को आश्वस्त किया कि गांदरबल पुलिस, नागरिक प्रशासन, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ), स्वास्थ्य विभाग तथा अन्य संबंधित एजेंसियों के समन्वय से व्यापक सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और जनसुविधाओं की पूरी व्यवस्था की गई है।

प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सहायता के लिए 'हेल्पिंग हैंड' टीमें, सहायता केंद्र (असिस्टेंस बूथ) तथा 24 घंटे पुलिस की तैनाती की है, ताकि श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन, आपातकालीन सहायता और निर्बाध आवागमन सुनिश्चित किया जा सके।

श्रद्धालुओं से बातचीत के दौरान अधिकारियों ने उनसे प्रशासन द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों का पालन करने और पूरी यात्रा के दौरान सुरक्षाकर्मियों के साथ सहयोग करने की अपील की।

श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड, भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस, सुरक्षा बल, नागरिक प्रशासन, स्थानीय निवासी, सेवा प्रदाता तथा स्वयंसेवकों ने मिलकर इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित, संरक्षित और सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं।

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने प्रत्येक श्रद्धालु को सुरक्षित और यादगार यात्रा अनुभव उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई तथा सभी श्रद्धालुओं को सफल और आध्यात्मिक रूप से मंगलमय श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 की शुभकामनाएं दीं।

--आईएएनएस

एसएके/एएस