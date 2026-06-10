बिहार: समस्तीपुर में 1.2 लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप में ग्राम प्रधान गिरफ्तार

पटना, 10 जून (आईएएनएस)। बिहार में भ्रष्टाचार विरोधी एक बड़े अभियान में सतर्कता जांच ब्यूरो (सीआईए) ने बुधवार को समस्तीपुर जिले के एक ग्राम प्रधान को 1.2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

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इस कार्रवाई ने जिले के प्रशासनिक और पंचायत हलकों में गहन चर्चा को जन्म दिया है। आरोपी की पहचान दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत राज चकबहाउद्दीन के मुखिया सियाराम राय के रूप में हुई है।

अधिकारियों ने बताया कि राय को शिकायतकर्ता से निलंबन रद्द करने के बदले में कथित तौर पर नकदी लेते हुए पकड़ा गया। सतर्कता जांच ब्यूरो के अनुसार, यह मामला चकबहाउद्दीन गांव के निवासी मोहम्मद अजीम के पुत्र अब्दुल मन्नान द्वारा ब्यूरो के पटना कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज कराने के बाद दर्ज हुआ।

अपनी शिकायत में मन्नान ने आरोप लगाया कि सियाराम राय (पंचायत सचिव का पदभार भी संभाल रहे) ने उसकी सेवा संबंधी पद की बहाली में मदद करने के लिए मोटी रिश्वत की मांग की थी।

शिकायत के बाद, सतर्कता ब्यूरो ने एक गोपनीय सत्यापन प्रक्रिया शुरू की।

जांच के दौरान, अधिकारियों ने कथित तौर पर डिजिटल और मौखिक साक्ष्य एकत्र किए जो इस आरोप का समर्थन करते हैं कि आरोपी ने अवैध रिश्वत की मांग की थी।

आरोपों को प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर ब्यूरो ने 9 जून, 2026 को पटना के सतर्कता पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की।

इसके बाद, पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) अमरेंद्र प्रसाद विद्यार्थी के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया।

अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को दलसिंहसराय के गुडरीपुल के पास शिकायतकर्ता की कॉस्मेटिक्स की दुकान पर जाल बिछाया गया था।

योजना के अनुसार, आरोपी कथित तौर पर रिश्वत की पहली किस्त 1.20 लाख रुपए लेने के लिए घटनास्थल पर पहुंचा था।

सतर्कता दल ने इलाके के चारों ओर सादे कपड़ों में अपने कर्मियों को तैनात किया था और जैसे ही सियाराम राय ने कथित तौर पर नकदी स्वीकार की, उन्होंने तुरंत उसे घेर लिया और गिरफ्तार कर लिया।

आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए पटना ले जाया गया।

सतर्कता जांच ब्यूरो के अधिकारियों ने बताया कि विभाग के मुख्यालय में आरोपी से गहन पूछताछ चल रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इस कथित भ्रष्टाचार नेटवर्क में अन्य व्यक्ति भी शामिल थे।

कानूनी औपचारिकताएं और पूछताछ प्रक्रिया पूरी होने के बाद आरोपी को मुजफ्फरपुर की विशेष सतर्कता अदालत में पेश किया जाएगा।

अधिकारियों ने पुष्टि की कि मामले में आगे की जांच और विभागीय कार्रवाई जारी है।

--आईएएनएस

एमएस/