बिहार: सहरसा में निकाह की दावत में खाने को लेकर झगड़ा, पुलिस ने जांच शुरू की

पटना, 10 जुलाई (आईएएनएस)। बिहार के सहरसा जिले में निकाह समारोह के दौरान हुई हिंसक झड़प के एक दिन बाद पुलिस ने शुक्रवार को घटना की जांच शुरू कर दी।

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यह झड़प महिशी ब्लॉक के राजनपुर गांव में हुई, जहां निकाह की दावत में परोसे गए खाने को लेकर हुए विवाद के बाद दूल्हा-दुल्हन के परिवार वालों के बीच हाथापाई हो गई।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद के अंतर्गत बलुआपार (वार्ड संख्या 12) के मोहम्मद अनवर के पुत्र मोहम्मद अब्दुल्ला उर्फ ​​चंद का विवाह राजनपुर गांव के निवासी मोहम्मद जावेद (उर्फ मोटो) की पुत्री से हुआ था।

गुरुवार को दोपहर लगभग 3 बजे निकाह समारोह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, जिसके बाद मेहमानों को भोजन परोसा गया।

दूल्हे के पक्ष में आए लोगों ने कथित तौर पर आपत्ति जताई और दावा किया कि उनसे मटन का वादा किया गया था, लेकिन इसके बजाय उन्हें चिकन परोसा गया।

कहासुनी जल्द ही हाथापाई में तब्दील हो गई।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दोनों पक्षों के सदस्यों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें लाठियां, घूंसे और दूसरे हथियार पर चल गए। झगड़े के बाद कार्यक्रम स्थल पर अफरा-तफरी मच गई।

इस झड़प में दूल्हे के पक्ष के सात से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों की पहचान आशिक, इरफान, हसन, अब्बास, जब्बार, आतिफ और महबूब के रूप में हुई है।

सभी को सिमरी बख्तियारपुर उपमंडल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया गया।

दूल्हे के चाचा मोहम्मद इरफान ने आरोप लगाया कि भोजन को लेकर हुए विवाद के बाद दुल्हन के परिवार के सदस्यों ने अचानक बारात पर हमला कर दिया, जिससे कई मेहमान घायल हो गए।

दूल्हे के परिवार ने औपचारिक पुलिस शिकायत दर्ज कराने का इरादा जताया है।

पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी से पता चलता है कि झड़प के दौरान दुल्हन पक्ष के कुछ सदस्यों को भी चोटें आई हैं।

जांचकर्ता घटनाक्रम का पता लगाने और जिम्मेदारी तय करने के लिए दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर रहे हैं।

घटना के बाद, सहरसा पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

अधिकारी दोनों परिवारों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच कर रहे हैं और शिकायतों, गवाहों के बयानों और अन्य सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई करने की उम्मीद है।

हालांकि निकाह समारोह स्वयं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, लेकिन दावत के दौरान हुए विवाद ने उत्सव के माहौल को हिंसक झड़प में बदल दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए और दोनों परिवारों के बीच तनाव पैदा हो गया।

--आईएएनएस

एमएस/