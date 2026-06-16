बिहार: सीआरपीएफ और पुलिस ने नक्सल प्रभावित गया में हथियार बरामद किए

पटना, 16 जून (आईएएनएस)। सुरक्षा बलों ने बिहार के गया जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। लुतुआ पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले दुमरी गांव के पास के वन क्षेत्रों में चलाए गए संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान अवैध हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई।

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यह अभियान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की 47वीं बटालियन के जवानों और स्थानीय पुलिस टीमों द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया था।

एक अधिकारी के अनुसार, यह विशेष अभियान सीआरपीएफ की 47वीं बटालियन के सहायक कमांडेंट राजेश कुमार मौर्य के नेतृत्व में चलाया गया था।

सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिली थी कि नक्सली कार्यकर्ताओं ने वन क्षेत्र में हथियार और विस्फोटक सामग्री छिपा रखी है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए, संयुक्त टीम ने क्षेत्र में गहन तलाशी अभियान चलाया।

तलाशी के दौरान, सुरक्षाकर्मियों ने नक्सली गतिविधियों से जुड़े कई सामान बरामद किए, जिनमें एक पिस्तौल, एके-47 का खाली कारतूस, इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, बैटरी, डेटोनेटर तार, लगभग 20 मीटर बिजली का तार और हथियार साफ करने का सामान शामिल है।

अधिकारियों ने बताया कि नक्सली समूह पुलिस कार्रवाई से बचने और हमलों के दौरान उनका इस्तेमाल करने के लिए अक्सर घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों में हथियार और विस्फोटक छिपाते हैं।

वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि इस बरामदगी से संकेत मिलता है कि सुरक्षा बल क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं और उनकी परिचालन योजनाओं को सक्रिय रूप से विफल कर रहे हैं।

अधिकारियों के अनुसार, समय पर की गई इस कार्रवाई से क्षेत्र में कथित तौर पर नियोजित एक बड़ी अप्रिय घटना को रोका जा सका।

बरामद की गई सभी सामग्री को आगे की कानूनी कार्रवाई और जांच के लिए लुतुआ पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया है। बरामदगी के बाद, क्षेत्र में सुरक्षा गश्त और तलाशी अभियान तेज कर दिए गए हैं।

इससे पहले, बिहार पुलिस ने दावा किया था कि 1 जनवरी से 31 मई, 2026 के बीच चलाए गए समन्वित अभियानों की एक श्रृंखला ने राज्य भर में आपराधिक और नक्सली नेटवर्क को काफी कमजोर कर दिया है। बिहार विशेष कार्य बल (एसटीएफ) के डीआईजी संजय कुमार सिंह ने बताया कि इस दौरान 10 मुठभेड़ें हुईं, जिनमें तीन अपराधी मारे गए और सात अन्य घायल हो गए।

--आईएएनएस

एमएस/