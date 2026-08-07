बिहार: रोहिणी आचार्य ने राजद में बदलाव का समर्थन किया, अनुभवी नेताओं को प्राथमिकता देने की अपील

पटना, 7 अगस्त (आईएएनएस)। बिहार भर में पार्टी की सभी समितियों के विघटन के बाद राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के भीतर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं।

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संगठनात्मक पुनर्गठन के बीच राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने इस निर्णय का स्वागत किया है और पार्टी नेता तेजस्वी यादव को नई संगठनात्मक संरचना के गठन पर सलाह दी है।

शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में सिंगापुर में रहने वाली रोहिणी आचार्य ने कहा कि राजद की सभी संगठनात्मक इकाइयों और प्रकोष्ठों को भंग करने का निर्णय बहुत पहले ही ले लिया जाना चाहिए था।

उन्होंने पार्टी नेतृत्व से नई समितियों के गठन के दौरान लालू प्रसाद यादव के वरिष्ठ नेताओं, समर्पित कार्यकर्ताओं और प्रतिबद्ध समर्थकों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया।

रोहिणी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने हमेशा समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए काम किया है और पार्टी कार्यकर्ताओं को हमेशा महत्व दिया है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि राजद को केवल पार्टी संस्थापक द्वारा स्थापित आदर्शों और संगठनात्मक सिद्धांतों का पालन करके ही मजबूत किया जा सकता है।

अपने पोस्ट में उन्होंने कहा कि पुनर्गठित संगठन को उन नेताओं और कार्यकर्ताओं को अवसर प्रदान करने चाहिए जिन्होंने वर्षों तक निष्ठा और समर्पण के साथ पार्टी की सेवा की है।

उन्होंने संगठन की गहरी समझ रखने वाले जमीनी स्तर के नेताओं को शामिल करने के महत्व पर भी जोर दिया।

यह संगठनात्मक फेरबदल हाल ही में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में राजद की हार के बाद हुआ है, जिसके बाद पार्टी के भीतर आंतरिक मतभेदों के संकेत तेजी से सामने आने लगे थे।

राजद विधायक भाई वीरेंद्र और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव के बीच सार्वजनिक तौर पर हुई बहस ने आंतरिक कलह की अटकलों को और हवा दी थी।

इससे पहले, पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी भी उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए थे।

गुरुवार को राजद प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने राज्य स्तर से लेकर जिला, ब्लॉक और पंचायत समितियों तक की सभी संगठनात्मक इकाइयों के साथ-साथ सभी पार्टी प्रकोष्ठों को भंग करने की घोषणा की।

माना जा रहा है कि यह कदम राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव के निर्देश पर संगठनात्मक पुनर्गठन के तहत उठाया गया है।

अब पार्टी द्वारा नई समितियों के गठन की प्रक्रिया शुरू करने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

एमएस/