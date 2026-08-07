बिहार : पूर्वी चंपारण में एक महिला और उसके चार बच्चे तालाब में डूबे, चार शव बरामद

पटना, 7 अगस्त (आईएएनएस)। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में एक दुखद घटना सामने आई है, जिसमें अरेराज सब-डिविजन के गोविंदगंज पुलिस स्टेशन इलाके में एक महिला और उसके चार बच्चे तालाब में डूब गए। इनमें से चार के शव बरामद हुए हैं, जबकि एक की तलाश जारी है।

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इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जमा हो गए।

पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की।

स्थानीय लोगों की मदद से तालाब से चार शव (महिला सहित) निकाले गए, जबकि पांचवें की तलाश जारी थी।

स्थानीय लोगों के अनुसार, मृतकों में महिला, उसके दो बेटे और दो बेटियां शामिल हैं।

हालांकि, पुलिस ने कहा कि सभी पीड़ितों की पहचान और मरने वालों की कुल संख्या की पुष्टि बचाव अभियान पूरा होने और आधिकारिक जांच के बाद ही हो पाएगी।

मृतक महिला की पहचान सुशीला देवी के रूप में हुई है, जो धर्मेंद्र महतो की पत्नी थीं और बभनौली पंचायत के वार्ड नंबर-6 की निवासी थीं। इस घटना से परिवार टूट गया है और पूरे गांव में मातम छा गया है। डूबने की घटना किन हालात में हुई, यह अभी साफ नहीं है।

कुछ ग्रामीणों को शक है कि घटना का संबंध पारिवारिक विवाद से हो सकता है, जबकि अन्य का मानना ​​है कि महिला और उसके बच्चे गलती से तालाब में गिर गए होंगे, जब वह मवेशियों के लिए चारा लेने गई थी।

पुलिस ने कहा कि सभी संभावित पहलुओं की जांच की जा रही है और अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका है। घटना के बाद अरेराज अंचल अधिकारी और गोविंदगंज थाने के अधिकारी मौके पर पहुंचे। बरामद शवों को पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में ले लिया गया है और कानूनी प्रक्रिया चल रही है। गोताखोरों और स्थानीय लोगों की मदद से लापता पीड़ित की तलाश जारी है।

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि घटना के सही कारण का पता जांच पूरी होने और परिवार के सदस्यों व अन्य गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद ही चलेगा।

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहें न फैलाएं और न ही उन पर विश्वास करें, बल्कि जांच के दौरान केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें।

--आईएएनएस

एससीएच/पीएम