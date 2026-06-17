बिहार : पूर्णिया में हाईवे पर हुई टक्कर में डंपर ड्राइवर की मौत

पटना, 17 जून (आईएएनएस)। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि बिहार के पूर्णिया जिले में डगरुआ पुलिस स्टेशन के इलाके में बरसोनी टोल प्लाजा के पास एक सड़क हादसे में डंपर ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई और हेल्पर गंभीर रूप से घायल हो गया।

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मंगलवार रात हुई इस घटना के बाद साथी ट्रक ड्राइवरों ने विरोध प्रदर्शन किया; वे अस्पताल में जमा हुए और मृतक ड्राइवर के परिवार के लिए मुआवजे की मांग की।

घायल हेल्पर उस्मान शेख के अनुसार, डंपर झारखंड के पाकुड़ से पत्थर के टुकड़े (स्टोन चिप्स) लेकर पूर्णिया में एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन साइट पर गया था।

सामान उतारने के बाद गाड़ी पाकुड़ लौट रही थी, तभी टोल प्लाजा के पास तेजी से आ रहे एक कंटेनर ट्रक ने पीछे से डंपर को टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी जोरदार थी कि डंपर का अगला हिस्सा बुरी तरह पिचक गया और केबिन के अंदर बैठे दोनों लोग उसमें फंस गए।

स्थानीय लोगों और पुलिसकर्मियों की मदद से दोनों घायल लोगों को बाहर निकाला गया और इलाज के लिए पूर्णिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (जीएमसीएच) ले जाया गया।

बाद में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने ड्राइवर को मृत घोषित कर दिया।

मृतक की पहचान झारखंड के पाकुड़ जिले के अजना गांव के रहने वाले मुकद्दर हुसैन (पिता अकी शेख) के तौर पर हुई है।

घायल हेल्पर उस्मान शेख, जो पाकुड़ जिले के रामचंद्रपुर गांव का रहने वाला है, अब खतरे से बाहर बताया जा रहा है।

ड्राइवर की मौत की खबर मिलने के बाद बड़ी संख्या में ट्रक ड्राइवर और स्थानीय लोग जीएमसीएच परिसर में जमा हो गए।

ड्राइवरों ने अपने साथी की मौत पर दुख जताया और प्रशासन से पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और मदद देने की अपील की।

हादसे की सूचना मिलने के बाद डगरुआ पुलिस स्टेशन की पुलिस अस्पताल पहुंची।

अधिकारियों ने शव की जांच-पड़ताल (इनक्वेस्ट) की, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और टक्कर की वजहों की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस सबूतों और बयानों की जांच कर रही है ताकि हादसे की सही वजह और किसी भी तरह की लापरवाही का पता लगाया जा सके।

डगरुआ पुलिस स्टेशन में लापरवाही से गाड़ी चलाने (रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग) की संबंधित धाराओं के तहत दोषी कंटेनर ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और उसे गिरफ्तार करने की कोशिशें जारी हैं।

--आईएएनएस

एससीएच/एएस