बिहार: नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद नीरज कुमार ने आरसीपी सिंह पर निशाना साधा

पटना, 27 जून (आईएएनएस)। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनता दल (यूनाइटेड) के पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच हुई हालिया मुलाकात ने बिहार में राजनीतिक अटकलों को हवा दे दी है।

Read More

इस मुलाकात ने जहां राजनीतिक सुलह की संभावनाओं पर चर्चा को हवा दी, वहीं जनता दल (यूनाइटेड) के नेतृत्व ने आरसीपी सिंह की कड़ी आलोचना की है।

जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरसीपी सिंह पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जगह-जगह भटकने के बाद आखिरकार वे उसी राजनीतिक दरवाजे पर लौट आए हैं जिसने उनके करियर को आकार दिया था।

नीरज कुमार के अनुसार, आरसीपी सिंह नीतीश कुमार से माफी मांगते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह ने गलतियां कीं, बार-बार राजनीतिक दल बदले और अंततः उन्हें एहसास हुआ कि उनका राजनीतिक भविष्य नीतीश कुमार के नेतृत्व से जुड़ा हुआ है। हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आरसीपी सिंह की पार्टी में वापसी के संबंध में कोई भी निर्णय केवल जदयू नेतृत्व द्वारा ही लिया जाएगा।

नीरज कुमार ने भी इस बैठक के राजनीतिक महत्व को कम करके आंका। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सुबह के समय आम जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं से नियमित रूप से मिलते हैं। चूंकि यह बैठक सुबह करीब 8 बजे हुई, इसलिए इसे स्वतः ही राजनीतिक पुनर्वास का संकेत नहीं माना जाना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि इस स्थिति में विडंबना है क्योंकि आरसीपी सिंह कभी नीतीश कुमार तक पहुंच नियंत्रित करते थे और दूसरों के लिए बैठकें आयोजित करते थे, जबकि अब उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री से मिलने के अवसर का इंतजार करना पड़ रहा है।

जदयू प्रवक्ता ने आरसीपी सिंह पर संगठन छोड़ने के दौरान पार्टी को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक असफलताओं के बावजूद, पार्टी नीतीश कुमार के नेतृत्व और मूल्यों के कारण ही टिकी रही।

नीरज कुमार ने आरसीपी सिंह के पूर्व बयानों को भी याद किया, जिनमें नीतीश कुमार की राजनीतिक प्रासंगिकता पर सवाल उठाना और उन्हें इतिहास का हिस्सा बताना शामिल है। इन पूर्व टिप्पणियों को उजागर करके जदयू ने राजनीति में वफादारी और विश्वास के महत्व को रेखांकित करने का प्रयास किया।

आरसीपी सिंह कभी नीतीश कुमार के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक थे। उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में कार्य किया, बाद में राजनीति में प्रवेश किया, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और राज्यसभा सदस्य एवं केंद्रीय मंत्री के रूप में भी कार्य किया। हालांकि, दोनों नेताओं के बीच मतभेद पैदा हो गए, जिसके चलते अंततः उन्होंने जदयू छोड़ दिया।

पार्टी छोड़ने के बाद, आरसीपी सिंह भाजपा में शामिल हो गए और बाद में जन सुराज से जुड़ गए। नीतीश कुमार के साथ उनकी हालिया मुलाकात ने उनकी संभावित राजनीतिक वापसी को लेकर व्यापक अटकलें लगाई हैं।

--आईएएनएस

एमएस/