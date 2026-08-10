बिहार: मुजफ्फरपुर में अगवा युवक को बचाया गया, 4 मोबाइल स्नैचर्स भी गिरफ्तार

पटना, 10 अगस्त (आईएएनएस)। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए अपहरण के दो घंटे के भीतर ही अगवा किए गए एक युवक को सुरक्षित बचा लिया और 50 हजार रुपए की फिरौती मांगने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

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यह घटना कटरा पुलिस स्टेशन इलाके के जाजुआड़ आउटपोस्ट के अधिकार क्षेत्र में हुई। पुलिस के अनुसार, युवक 9 अगस्त की शाम को बाजार जाने के लिए घर से निकला था। रास्ते में, दो लोगों ने कथित तौर पर मोटरसाइकिल पर उसे रोका और उसका अपहरण कर लिया।

इसके बाद आरोपियों ने युवक के पिता से संपर्क किया और फिरौती के तौर पर 50 हजार रुपए की मांग की। पिता की शिकायत के आधार पर, पुलिस ने जाजुआड़ आउटपोस्ट में केस नंबर 208/26 दर्ज किया।

घटना की गंभीरता को देखते हुए, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के निर्देश पर एक स्पेशल टीम बनाई गई। यह टीम रूरल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की देखरेख में काम कर रही थी और इसकी अगुवाई ईस्ट-1 सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर ने जाजुआड़ आउटपोस्ट इंचार्ज के साथ मिलकर की।

मोबाइल सर्विलांस, टेक्निकल इनपुट और ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके पुलिस ने संदिग्धों का पता लगाया और लगभग दो घंटे के अंदर युवक को सुरक्षित बचा लिया।

गिरफ्तार संदिग्धों की पहचान मंजय कुमार और सुनील कुमार के तौर पर हुई है, जो दोनों जाजुआड़ आउटपोस्ट इलाके के रहने वाले हैं। ऑपरेशन के दौरान, पुलिस ने कथित तौर पर एक देसी पिस्तौल, चार जिंदा कारतूस, पीड़ित का मोबाइल फोन और अपराध में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद की।

पुलिस ने बताया कि पूछताछ में मंजय कुमार का आपराधिक रिकॉर्ड सामने आया है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा और सीतामढ़ी जिलों के कई पुलिस स्टेशनों में उसके खिलाफ लूट, डकैती और आर्म्स एक्ट के उल्लंघन जैसे कई मामले दर्ज हैं।

पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इस कथित अपहरण और फिरौती की साजिश में कोई और व्यक्ति भी शामिल था।

एक अलग कार्रवाई में, पटना पुलिस ने सोमवार को चार लोगों को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारियां 5 अगस्त की शाम को मरीन ड्राइव पर हुई मोबाइल छीनने की घटना के सिलसिले में की गईं।

पुलिस ने बताया कि ये गिरफ्तारियां मरीन ड्राइव इलाके में मोबाइल छीनने की कई घटनाओं की जांच के तहत की गईं। शुरुआत में तीन संदिग्धों, आदित्य, शिवा और गोपी, को गिरफ्तार किया गया। ये तीनों रामकृष्ण नगर पुलिस स्टेशन इलाके के रहने वाले हैं।

शुरुआती पूछताछ से मिली जानकारी के आधार पर, पुलिस ने बाद में उनके चौथे कथित साथी, राहुल कुमार को कंकरबाग इलाके से ढूंढ निकाला और गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी या छीने गए सात मोबाइल फोन बरामद किए। मरीन ड्राइव पर 5 अगस्त की घटना में इस्तेमाल की गई कथित मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई।

पुलिस अब बरामद मोबाइल फोन के असली मालिकों की पहचान करने और उन्हें फोन लौटाने पर काम कर रही है। आलमगंज पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिर (एसएचओ) राहुल ठाकुर ने बताया कि गिरफ्तार किए गए चारों लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। जांचकर्ता यह भी पता लगा रहे हैं कि क्या यह गिरोह पटना में मोबाइल छीनने की अन्य घटनाओं में भी शामिल रहा है।

कानूनी प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच व कानूनी कार्रवाई जारी है।

--आईएएनएस

पीएसके