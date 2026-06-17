बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न, दो पालियों में हुए एग्जाम

पटना, 17 जून (आईएएनएस)। पटना सहित बिहार के अलग-अलग जिलों में बुधवार को केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) (सीएसबीसी) द्वारा मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल एवं चलंत दस्ता सिपाही भर्ती परीक्षा आयोजित किया गया, जो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। यह परीक्षाएं दो पालियों में आयोजित की गईं। दोनों पालियां की परीक्षाएं बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हुईं।

Read More

दोनों पालियों की परीक्षाएं राज्य के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गईं। सभी परीक्षा केंद्रों पर इन दोनों शिफ्ट के एग्जाम शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं कदाचारमुक्त वातावरण में सफलतापूर्वक समाप्त हो चुके हैं। परीक्षा की प्रथम पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित हुई। वहीं, दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई।

प्रथम पाली की परीक्षा में कुल 9,312 अभ्यर्थियों में से 4,303 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, जबकि 5,009 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। वहीं, द्वितीय पाली के एग्जाम में कुल 9,312 अभ्यर्थियों में से 4,310 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, जबकि 5,002 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।

परीक्षा के सफल संचालन हेतु सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई थी। साथ ही सुरक्षा, विधि-व्यवस्था एवं निगरानी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी। दोनों पालियों की परीक्षा के दौरान वरीय पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न परीक्षा केंद्रों का सतत निरीक्षण कर परीक्षा संचालन की मॉनिटरिंग की गई ताकि परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो सके।

बता दें कि मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल और चलंत दस्ता सिपाही भर्ती परीक्षा विभिन्न विभागों में कुल 4,236 पदों पर योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों की भर्ती के लिए आयोजित की गई। परीक्षा केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) (सीएसबीसी) द्वारा दो चरणों में 14 से 17 जून के बीच निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई, जो बुधवार को सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है। वहीं, अब एग्जाम में उपस्थित अभ्यर्थियों को बेसब्री से परिणाम जारी होने का इंतजार है।

--आईएएनएस

डीके/डीकेपी