बिहार में पुलिस पर फायरिंग करने वाला युवक मुठभेड़ में मारा गया, हथियार बरामद

आरा, 17 जून (आईएएनएस)। बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में बुधवार को हवाई फायरिंग और पुलिस पर हथियार तानने वाला युवक पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। पुलिस का कहना है कि युवक को कई बार आत्मसमर्पण के लिए कहा गया। घटनास्थल से पुलिस ने हथियार भी बरामद किया है।

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भोजपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि बुधवार की सुबह लगभग नौ बजे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक, भरत भूषण तिवारी, गांव बिलौटी थाना शाहपुर का रहने वाला है, जो अपने हाथ में पिस्टल लहराते हुए हवाई फायरिंग कर रहा है। इस सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस एवं भोजपुर एसटीएफ तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गई।

पुलिस का कहना है कि पुलिस टीम द्वारा उस व्यक्ति को लगातार आत्मसमर्पण करने के लिए बोला गया, परंतु वह अपने हाथ में लिए पिस्टल से पुलिस पर लगातार रुक-रुक कर फायरिंग करता रहा। पुलिस टीम तथा आमजनमानस के जानमाल को गंभीर खतरा की आशंका को देखते हुए, पुलिस उसको नियंत्रण में लेने के लिए बुलेटप्रूफ जैकेट के साथ उक्त व्यक्ति के करीब जाने लगी। जब पुलिस के लोग उसकी तरफ बढ़ने लगे, तो उक्त व्यक्ति द्वारा पुलिस को लक्ष्य कर फायरिंग की गई, जिस पर पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई।

इस फायरिंग में एक गोली भरत भूषण के पैर में जा लगी। पुलिस ने तत्काल इलाज के लिए उसे स्थानीय अस्पताल ले गई, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया गया।

पुलिस के मुताबिक पीएमसीएच में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटनास्थल से एक पिस्टल, दो जिंदा कारतूस, एक मैग्जीन और दो खोखा बरामद किया गया है। पुलिस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।

--आईएएनएस

एमएनपी/एएमटी