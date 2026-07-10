बिहार में एनडीए की अहम बैठक, सरकार और संगठन के समन्वय पर जोर

पटना, 10 जुलाई (आईएएनएस)। बिहार में नई एनडीए सरकार के गठन के बाद शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास पर गठबंधन की पहली बड़ी संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की।

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बैठक का मुख्य उद्देश्य सरकार और एनडीए के संगठनात्मक ढांचे के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना था, ताकि विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाया जा सके।

इस बैठक की खास बात यह रही कि एनडीए के सभी पांच घटक दलों के जिला अध्यक्ष पहली बार एक संयुक्त समन्वय बैठक में शामिल हुए।

बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक के दौरान विभिन्न दलों के जिलाध्यक्षों ने अपने-अपने जिलों की राजनीतिक और संगठनात्मक गतिविधियों की जानकारी साझा की।

बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर विकास योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ जिला और प्रखंड स्तर तक प्रभावी तरीके से पहुंचाया जाए।

यह भी तय किया गया कि एनडीए के सभी घटक दलों के जिला अध्यक्ष अपने-अपने जिलों में नियमित बैठकें करेंगे। बैठकों के माध्यम से समन्वय को मजबूत किया जाएगा और सरकार की उपलब्धियों व जनहितकारी योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाई जाएगी।

नेताओं ने कहा कि संगठनात्मक समन्वय को सरकार की प्रमुख ताकत बनाया जाएगा। बैठक के बाद निशांत कुमार ने कहा कि पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने सीएम सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हो रहे कार्यों की सराहना की है।

निशांत कुमार के अनुसार, नीतीश कुमार ने विश्वास जताया कि वर्तमान सरकार बिहार में पिछले दो दशकों में हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाएगी और उन्हें और मजबूत करेगी।

उन्होंने कहा कि एनडीए का सामूहिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास का लाभ राज्य के हर नागरिक तक पहुंचे और सभी मिलकर एक समृद्ध एवं विकसित बिहार के निर्माण के लिए काम करें।

नई बिहार सरकार के गठन के बाद एनडीए की यह बैठक एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक पहल मानी जा रही है। वरिष्ठ नेताओं और जिला स्तर के पदाधिकारियों को एक मंच पर लाकर गठबंधन ने आंतरिक समन्वय को मजबूत करने और सरकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने का प्रयास किया है।

--आईएएनएस

एएमटी/एबीएम