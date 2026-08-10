बिहार में 11 अगस्त से बदलेगा मौसम, आईएमडी ने 20 से अधिक जिलों के लिए जारी किया येलो अलर्ट

पटना, 10 अगस्त (आईएएनएस)। बिहार में अगले 72 घंटों के दौरान मौसम में तेजी से बदलाव होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग, पटना ने 11 से 13 अगस्त तक राज्य के 20 से अधिक जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कई इलाकों में गरज के साथ बारिश, बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है।

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मौसम विभाग ने किसानों और आम लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है। विशेष रूप से आंधी और बिजली चमकने के समय खुले स्थानों में जाने से बचने को कहा गया है।

11 अगस्त को मौसम का असर मुख्य रूप से सीमांचल, पूर्वी और दक्षिण-पश्चिमी बिहार के क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार में बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके अलावा बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और अरवल में भी गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है।

वहीं, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर सहित कई मध्य और उत्तरी जिलों में मौसम अपेक्षाकृत सामान्य रहने की संभावना है।

12 अगस्त को मौसम प्रणाली उत्तर बिहार और सीमांचल की ओर बढ़ सकती है। इस दिन पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण, वैशाली और समस्तीपुर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में तेज हवाओं और बिजली गिरने की आशंका है। दूसरी ओर पटना, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, गया, नवादा और औरंगाबाद ग्रीन जोन में रह सकते हैं।

13 अगस्त को भी उत्तर बिहार और पूर्वी बिहार के कुछ जिलों में अलर्ट जारी रहेगा। मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, बांका और जमुई में मौसम का प्रभाव देखा जा सकता है। खासकर किशनगंज और कटिहार के आसपास भारी बारिश, बिजली गिरने और तेज आंधी की संभावना जताई गई है। उत्तर और पूर्वी बिहार के अन्य इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक बनी रह सकती है। जबकि पटना, नालंदा, गया, औरंगाबाद और रोहतास ग्रीन जोन में रहने की संभावना है।

प्रशासन और मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे खराब मौसम के दौरान सतर्क रहें, खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे शरण न लें तथा मौसम विभाग द्वारा जारी सलाह का पालन करें। बारिश और बिजली गिरने के दौरान पक्के मकानों के अंदर सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी